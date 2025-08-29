¿Qué es el “robo por distracción”? El método usado por el ladrón de joyas detenido en Florida

Suscríbete a nuestros canales

Un ladrón de Florida, identificado como Marcu Rostas, de 33 años y de origen rumano, fue arrestado por agentes del sheriff del condado de Martin tras ser vinculado con un millonario robo a una joyería en la ciudad de Stuart.

Al momento de su detención, las autoridades encontraron que su hijo de 10 años portaba un reloj Rolex robado, valorado en más de 40.000 dólares, mientras que su hija menor llevaba un collar de alto valor.

Durante el operativo, realizado en Martin Downs Boulevard, los agentes recuperaron más de 400.000 dólares en joyas robadas, entre ellas relojes de lujo, un anillo de diamantes, cadenas y monedas de oro, además de 30.000 dólares en efectivo, reseña Cibercuba.

Parte de los objetos estaba oculta dentro de un peluche infantil. Rostas viajaba junto a su esposa Natasha y sus dos hijos menores, utilizando múltiples identidades falsas para evitar ser detectado.

El método del robo por distracción

De acuerdo con las autoridades, el detenido es parte de una red criminal organizada conocida como “gitanos viajeros”, especializada en robos por distracción.

Este tipo de delincuencia opera en joyerías, tiendas minoristas e incluso viviendas, usando tácticas de engaño: mientras algunos miembros distraen a las víctimas, otros aprovechan para sustraer objetos de valor en cuestión de segundos.

Las víctimas suelen descubrir el hurto cuando ya es demasiado tarde.

Investigación en curso en varios estados

El arresto de Rostas se produjo un día después del robo en la joyería de Stuart, gracias a imágenes de videovigilancia que ayudaron a identificarlo.

Los objetos recuperados coincidían con los artículos sustraídos, confirmaron fuentes del sheriff. Las autoridades advirtieron a los comercios, especialmente joyerías, sobre este tipo de delitos: “Si alguien intenta desviar tu atención de manera inusual, mantente alerta y comunícalo a las autoridades”.

La investigación sigue abierta para determinar si Rostas y su red están vinculados con otros robos similares cometidos en Florida y en distintos puntos de Estados Unidos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube