¡Florida en shock! Perro rottweiler ataca a niña de dos años: este es el dramático parte médico

Un rottweiler convirtió una noche tranquila en Fort Lauderdale, Florida, en una escena de terror cuando atacó a una niña de apenas dos años, quien tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Broward.

El hecho ocurrió el pasado sábado en el vecindario River Oaks y dejó conmocionados a sus residentes.

De acuerdo con el Departamento de Control Animal del Condado Broward, el incidente ocurrió poco antes de las 8:15 p.m., cuando los vecinos escucharon gritos y llamaron rápidamente a las autoridades.

El ataque en un barrio tranquilo

“Sobre todo en nuestro barrio, fue algo impactante porque nunca se ve algo así aquí”, contó Ted Inserra, presidente de la asociación cívica local, a CBS News Miami.

El perro fue asegurado por las autoridades y colocado en cuarentena mientras se investiga el caso.

Aunque el dueño del rottweiler no aceptó entregarlo permanentemente, permitió que quedara bajo custodia oficial por ser considerado un animal peligroso.

La recuperación de la niña y la investigación

A pesar de la gravedad de las heridas, las autoridades confirmaron que la niña se encuentra fuera de peligro y está en proceso de recuperación.

La comunidad, sin embargo, permanece en estado de shock ante un hecho tan inusual en un lugar donde abundan familias con niños y mascotas.

“Nunca ha habido problemas entre los animales, los perros y los niños, y además hay un parque infantil ahí. Fue simplemente algo que sorprendió mucho”, agregó Inserra.

Por ahora, no se han revelado las causas que motivaron el ataque del rottweiler ni si se presentarán cargos criminales contra el propietario.

Mientras tanto, la menor sigue bajo observación médica, y el perro permanecerá bajo custodia de Control Animal hasta que se determine su destino final.

