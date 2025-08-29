Horror en Apopka: un oso negro ataca a un residente de Florida en su jardín

Suscríbete a nuestros canales

Un residente de Apopka, Florida, sufrió el ataque de un oso negro cuando intentaba ahuyentar al animal de su jardín.

Según una publicación de Univisión, el incidente ocurrió a las 4:30 de la mañana. Alexander Rojas, de 27 años, vio a dos osos negros jóvenes en su jardín y salió de su casa para intentar ahuyentarlos.

Sin embargo, uno de los animales reaccionó, lo mordió en el antebrazo y le causó varias lesiones. A pesar de sus heridas, el hombre logró escapar y ponerse a salvo en su casa.

¿Cuál es el estado de salud de la víctima tras el ataque del oso?

Alexander Rojas fue trasladado a un hospital local, donde recibió atención médica de emergencia.

Las heridas de la mordida eran tan profundas que le tuvieron que poner puntos de sutura. Los médicos advirtieron que las lesiones podrían afectar nervios o tendones.

¿Qué se sabe del oso?

El animal no resultó herido durante el encuentro. Sin embargo, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) instaló una trampa en el jardín de la víctima para capturar al oso involucrado.

La familia de Rojas, por su parte, creó una campaña en la plataforma GoFundMe para ayudar a pagar los gastos médicos.

¿Qué dicen las autoridades?

La FWC usó este caso para recordarles a los habitantes de Florida que deben mantener una distancia segura de los osos.

La agencia recomienda usar ruidos fuertes para ahuyentar a los animales, pero sin agredirlos. Las autoridades insisten en que los residentes deben tomar medidas de prevención, como asegurar los botes de basura y no dejar comida al aire libre para evitar más incidentes.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube