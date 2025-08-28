Redada en una iglesia de Tampa deja al descubierto una red de explotación: esto encontraron las autoridades

Suscríbete a nuestros canales

Una redada realizada por las autoridades federales estadounidenses en una mansión cerrada del vecindario de Avila, en Tampa (Florida) dejó al descubierto una red explotación laboral, liderada por supuestos pastores de una iglesia.

De acuerdo con los reportes del caso, dos líderes de la iglesia están acusados por cargos federales, como parte de la organización que obligó a sus miembros a trabajar, los aisló y amenazó con retenerles alimentos, entre otros abusos.

El FBI ejecutó una orden de allanamiento este miércoles por la mañana, en la mansión, reseñó Tampa Hoy.

Detienen a los líderes de la iglesia

Por otro lado, los líderes de la “Iglesia Global del Reino de Dios”, David Taylor y Michelle Brannon, resultaron detenidos en Durham, Carolina del Norte, y Tampa, Florida.

Taylor se describió a sí mismo como un “apóstol y el mejor amigo de Jesús”, tras afirmar que tuvo múltiples encuentros personales con Dios, según la acusación.

Mientras que Brannon fue descrito como el director ejecutivo de la organización.

El Departamento de Justicia alegó que la pareja obligaba a miembros de la iglesia a trabajar en centros de llamadas ubicados en Michigan, Florida, Texas y Misuri.

Además, los hacían servir como “portadores de armas” de Taylor. Se pudo conocer que los obligaban a vivir en los centros de llamadas o en una “casa del ministerio” y no se les permitía salir sin permiso.

“Los escuderos eran los sirvientes personales de Taylor, quienes atendían sus demandas las 24 horas del día”, escribió el Departamento de Justicia.

“Taylor exigía que sus escuderos transportaran a las mujeres desde las casas ministeriales, aeropuertos y otros lugares hasta su ubicación y se aseguraba de que tomaran anticonceptivos de emergencia”.

Explotaban a los trabajadores para conseguir donaciones

Los trabajadores del call center eran sometidos a largas jornadas sin paga y se les imponían objetivos “inalcanzables” para obtener donaciones para la iglesia.

“Si las víctimas desobedecían una orden o no alcanzaban sus metas económicas, Taylor y Brannon las castigaban con humillación pública, trabajo adicional, restricciones de comida y alojamiento, abuso psicológico, arrepentimiento forzado, privación del sueño, agresiones físicas y amenazas de juicio divino en forma de enfermedad, accidente y condenación eterna”, dijeron las autoridades.

Taylor y Brannon están acusado por usar millones de dólares en donaciones cada año para financiar su lujoso estilo de vida, que incluía la compra de propiedades de lujo, autos caros y artículos como botes, vehículos todoterreno y motos acuáticas.

La acusación indica que la iglesia recibió 50 millones de dólares en donaciones desde 2014.

“Durante doce años, Brannon siguió fielmente las instrucciones y enseñanzas de Taylor”, detalló la acusación. “Sus enseñanzas incluyen fomentar la violencia autoinfligida y la violencia contra otros, incluidas las fuerzas del orden, cuando su organización se enfrenta a ellas”.

Durante el momento de su captura, Taylor tomó una actitud hostil y gritó improperios contra los funcionarios del FBI. “Dios te va a atrapar. Voy a asegurarme de acelerar el proceso”, dijo Taylor a un oficial.

“Te veré en el infierno y tendrás puesta tu chaqueta del FBI. ¿Quién te salvará entonces?”, continuó el acusado.

Taylor y Brannon enfrentan cargos de conspiración para cometer trabajos forzados, trabajo forzado y lavado de dinero.

