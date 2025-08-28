Muere bebé de nueve meses tras recibir brutal golpiza de su padre: así ocurrieron los hechos

Suscríbete a nuestros canales

Un bebé, de tan solo nueve meses de nacido, murió tras ser brutalmente golpeado por su progenitor, un joven de 21 años.

El personal médico del hospital Dr. Luis Razetti de Barinas confirmó el fallecimiento del infante, por consecuencia de las heridas que sufrió durante la agresión.

El bebé murió como consecuencia de los fuertes golpes que le propinó su padre

A pesar de los esfuerzos del equipo médico del centro asistencial, el pequeño no resistió los fuertes golpes que afectaron severamente su organismo.

Se conoció que el bebé ingresó al hospital con traumatismo craneoencefálico, edema cerebral, hemorragia digestiva, fractura de fémur izquierdo y shock hipovolemico, publicó el medio Potencia en la Web.

De acuerdo con el testimonio de las personas que ayudaron en este caso, la madre de la víctima contó a las autoridades que discutió con el progenitor, por lo que este, en medio de un ataque de ira, lanzó al niño contra una pared.

Posteriormente, le dio varias patadas al niño y atacó a golpes a la mujer.

Capturan a joven por la brutal agresión contra el infante

Los allegados de la madre buscaron apoyo de una fundación y logró recibir la ayuda para atender al pequeño.

Las autoridades tuvieron conocimiento del caso, por lo que se desplegaron para capturar al agresor del bebé.

El detenido es un joven de 21 años de edad, residente de la población de Bum Bum, municipio Antonio José de Sucre del estado Barinas.

