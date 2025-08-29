Adiós al estrés: esta universidad de Florida permite a sus estudiantes dormir con mascotas

Suscríbete a nuestros canales

Tener una mascota en la universidad puede tener un impacto positivo en la vida de los estudiantes. Por ejemplo, los animales les ayudan a combatir el estrés, la ansiedad y la nostalgia, y son una gran fuente de apoyo emocional.

Según una publicación en Telemundo,la presencia de una mascota en el campus facilita la socialización y ayuda a los estudiantes a establecer lazos entre ellos.

Eckerd College, una escuela de artes liberales de Florida permite que las mascotas vivan en los dormitorios, con los estudiantes.

¿Qué dicen los expertos sobre el uso de mascotas?

Los expertos coinciden en que la presencia de mascotas en el campus universitario ayuda a los estudiantes a tener una experiencia más agradable.

Por ejemplo, en el Washington & Jefferson College en Pensilvania, una estudiante introvertida se volvió más sociable después de adoptar a un perro. Los animales de compañía ayudan a que los jóvenes se sientan menos solos.

¿Cuáles son las reglas de las universidades?

Aunque cada vez más universidades permiten las mascotas, tienen un estricto reglamento. Requieren que los dueños tengan seguro de responsabilidad civil y que los animales estén vacunados.

Además, se les exige pagar una tarifa, que varía según el tipo de mascota. Por ejemplo, en el Stephens College, la tarifa para un perro o un gato es de $220 anuales.

¿Qué se sabe de esta tendencia?

Las mascotas en los dormitorios se han vuelto tan populares que algunas universidades reconocen a los animales en las ceremonias de graduación.

Los estudiantes se sienten tan apegados a sus mascotas que las ven como un miembro de su familia. El hecho de que las universidades acojan a las mascotas demuestra la importancia que los animales tienen en el bienestar de los estudiantes.

