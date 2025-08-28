Operaciones en Chicago: La nueva estrategia del zar de la frontera contra los inmigrantes

Suscríbete a nuestros canales

Tom Homan, el llamado zar de la frontera, advirtió este jueves sobre un posible aumento en las operaciones de inmigración en Chicago.

Esta ciudad fue a la que el presidente Donald Trump propuso enviar al Ejército para combatir la criminalidad, según la agencia EFE.

Durante una conferencia en la Casa Blanca, Homan mencionó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) intensificó sus operaciones a nivel nacional y que Chicago podría ser uno de los lugares más afectados.

Además, señaló que otras ciudades consideradas "santuarios", como Nueva York, Los Ángeles, Portland y Seattle, también experimentarían un incremento en las detenciones de inmigrantes indocumentados.

Otras medidas

Homan también confirmó que el gobierno está evaluando el uso de una base naval al norte de Chicago como posible centro de operaciones para ICE.

Esto aunque no especificó si la Guardia Nacional, que Trump anunció para la ciudad, se ubicaría en esas instalaciones.

El funcionario destacó que movilizarán un "contingente numeroso" de recursos, pero no reveló detalles sobre la cantidad o el despliegue para mantener en secreto las operaciones y evitar que los delincuentes se anticipen.

Amenazas de Trump

En medio de estas tensiones, Trump amenaza con federalizar la seguridad pública en Chicago y otras ciudades gobernadas por demócratas.

En un mensaje en su red social Truth Social, criticó al gobernador de Illinois, JB Pritzker, por no solicitar ayuda ante el aumento de la criminalidad, citando incidentes recientes de violencia.

Esta situación se enmarca en un contexto más amplio, donde el presidente delcaró emergencias de seguridad pública en otras ciudades. Esto a pesar de que en algunos casos, como en Washington, los índices de criminalidad alcanzan niveles históricos bajos.

