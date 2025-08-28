¡Digno de una telenovela! Hombre confiesa por qué fingió su muerte: conmoción en Wisconsin

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de Wisconsin recibió una condena tras simular su fallecimiento para dejar atrás a su familia y huir con otra mujer. Este caso llamó la atención por la manera en que el individuo planificó y ejecutó su desaparición, afectando a quienes lo rodeaban. La información fue obtenida del portal web de La Opinión.

El sujeto desapareció tras salir a realizar una actividad al aire libre, lo que puso en alerta a las autoridades y familiares que lo creyeron muerto. Durante semanas, su ausencia generó una intensa búsqueda que movilizó recursos policiales sin éxito inicial.

La situación llevó a especulaciones y a la intervención de varias dependencias encargadas de su localización.

Detalles de la fuga y la simulación

Luego de meses de investigación, se descubrió que el hombre había llevado a cabo un plan elaborado para hacer creer que había muerto en un accidente mientras realizaba un paseo en kayak.

El plan consistió en volcar la embarcación y abandonar el escenario usando medios alternativos para borrar su rastro, incluyendo el transporte hacia diferentes ciudades y, finalmente, hacia el extranjero.

Este individuo se comunicó y mantuvo contacto con una mujer originaria de Uzbekistán, con quien buscaba iniciar una nueva vida fuera de Estados Unidos, más precisamente en Europa del Este.

Además, había transferido dinero a cuentas bancarias extranjeras, evidenciando su intención de establecerse lejos de su entorno original.

Sentencia y acciones legales

El hombre compareció ante la justicia enfrentando cargos relacionados con obstrucción a la justicia. Finalmente, fue sentenciado a 89 días de cárcel, equivalente al tiempo que permaneció desaparecido.

Además, tuvo que pagar una indemnización cercana a los 30,000 dólares para cubrir los gastos generados por la búsqueda y las investigaciones.

Aunque inicialmente se declaró inocente, aceptó un acuerdo y expresó su arrepentimiento por las acciones que causaron dolor a su familia y a las autoridades. La condena representa la resolución legal a un caso que involucró planeación y falsificación de su propia desaparición.

