Dallas busca trabajador bilingüe con salario de hasta $27.69 por hora: esto es lo que deberá hacer

Suscríbete a nuestros canales

Las personas que se encuentran en la búsqueda de empleo en Estados Unidos (EEUU) deben conocer la siguiente propuesta laboral, ya que se trata de una oferta remota, descubra de qué se trata y si cumple con los requisitos.

En esta oportunidad el empleador es Optum, una gran empresa de servicios de salud que forma parte de UnitedHealth Group.

En el caso de Dallas, su presencia no se limita a una clínica, sino que se centra en una amplia gama de servicios de consultoría y desarrollo de tecnología de salud.

“Aquí encontrará una cultura guiada por la inclusión, compañeros talentosos, beneficios integrales y oportunidades de desarrollo profesional”, aseguran.

La vacante ha sido difundida por el portal especializado de empleos SimplyHired.

Sobre la propuesta de empleo de Optum

Desde Optum están en la búsqueda de un/a “Customer Service Representative” o un/a “Representante de servicio al cliente”.

Se trata de un puesto a tiempo completo, de lunes a viernes, y se puede aplicar desde cualquier parte del país ya que es una vacante remota.

La persona contratada deberá, entre otras responsabilidades, encargarse de:

Recopilar datos/información apropiados y realizar una investigación inicial para determinar el alcance y la profundidad de la pregunta/problema.

Identificar y coordinar los recursos internos en múltiples departamentos para abordar las situaciones de los clientes y escalar a los recursos apropiados según sea necesario

Póngase en contacto de manera proactiva con recursos externos según sea necesario para abordar las preguntas / problemas de las personas que llaman (por ejemplo, proveedores, laboratorios, corredores)

Utilice los recursos de conocimiento adecuados para impulsar la resolución de preguntas/problemas aplicables (por ejemplo, sitios web, herramientas de CRM, Onyx, Siebel, bases de conocimiento, manuales de productos, SharePoint)

Identificar y comunicar pasos/soluciones a las preguntas/problemas de las personas que llaman, utilizando las habilidades apropiadas para resolver problemas y las pautas establecidas, cuando estén disponibles (por ejemplo, soluciones alternativas, descripciones de procesos relevantes)

Ofrecer opciones adicionales para brindar soluciones/resultados positivos para las personas que llaman (por ejemplo, acceso en línea a información relevante, beneficios adicionales del plan, soluciones alternativas para retrasos en las recetas)

Realizar llamadas salientes para resolver preguntas/problemas de las personas que llaman (por ejemplo, a personas que llaman, proveedores, corredores, farmacias)

Garantizar la documentación adecuada de las preguntas/problemas de las personas que llaman (por ejemplo, investigación realizada, pasos requeridos, resolución final)

Requisitos y habilidades para los postulantes

Diploma de escuela secundaria / GED O experiencia laboral equivalente

Debe tener 18 años de edad O más

1+ años de experiencia en un entorno relacionado (es decir, oficina, administrativo, oficina, servicio al cliente, etc.) utilizando teléfonos y computadoras como herramientas de trabajo principales

Familiaridad con las aplicaciones informáticas y de PC con Windows, lo que incluye la capacidad de navegar y aprender aplicaciones de sistemas informáticos nuevas y complejas.

Experiencia en atención médica con citas primarias / especializadas O planes de salud

Fluidez bilingüe en inglés y español

Experiencia trabajando en el sistema EPIC

Experiencia trabajando en un puesto remoto

Capacidad para mantener seguros todos los documentos confidenciales de la empresa (si corresponde)

Debe vivir en un lugar que pueda recibir una conexión a Internet de alta velocidad aprobada por UnitedHealth Group o aprovechar un servicio de Internet de alta velocidad existente.

Salario + Aplicación

Optum ofrece un salario que va desde los $16.00 hasta los $27.69 por hora.

Tenga en cuenta que el pago se basa en varios factores que incluyen, entre otros, los mercados laborales locales, la educación, la experiencia laboral, las certificaciones.

Además, sus empleados también gozan de un paquete integral de beneficios:

capacitación gratis, programas de incentivos y reconocimiento, compra de acciones de capital y contribución 401k (todos los beneficios están sujetos a requisitos de elegibilidad).

Si considera que puede cumplir con las responsabilidades asignadas y encaja con los requerimientos solicitados, puede postularse en el siguiente enlace: https://www.simplyhired.com/job/YtIV7_LzuCjXW4db3YqxCQgnx5ZgmRLr3U9Ssc1dbksWzGeG2UFcNA.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube