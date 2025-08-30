Evita el tráfico: descubre cómo moverte dentro y fuera del Aeropuerto de Miami a bajo precio

Suscríbete a nuestros canales

Moverse desde o hacia el Aeropuerto Internacional de Miami ya no implica necesariamente enfrentar el tráfico pesado o buscar un lugar para estacionar. Los usuarios pueden optar por diversas opciones de transporte público que conectan directamente con el aeropuerto y su entorno cercano.

Según información obtenida del portal web oficial de transporte de Miami del Aeropuerto, las conexiones disponibles incluyen servicios de Metrobus, Metrorail y Tri-Rail, accesibles desde la estación del Centro Intermodal de Miami/Aeropuerto Internacional de Miami.

Para utilizar estos medios de transporte se requiere una tarjeta EASY Card, que puede adquirirse en las máquinas expendedoras ubicadas en la Estación Central de Miami.

Opciones y servicios disponibles

El servicio gratuito MIA Mover conecta el aeropuerto con el Centro de Alquiler de Autos, situado entre los estacionamientos Dolphin y Flamingo en el tercer nivel.

Este sistema funciona con salidas cada 30 minutos en días laborables y con mayor frecuencia los fines de semana, facilitando el traslado rápido hacia el auto de alquiler.

Respecto a las líneas de Metrorail, la Línea Verde brinda acceso a estaciones como Palmetto, Hialeah y Brownsville, entre otras, mientras que la Línea Naranja conecta con zonas como Dadeland North, Coconut Grove y Brickell. El costo por trayecto es de 2.25 dólares, para residentes locales que buscan evitar la congestión.

Acceso a destinos y frecuencias

Por un precio similar, es posible desplazarse cómodamente entre el aeropuerto y Miami Beach, con un servicio de autobuses que operan desde las 6 a.m. hasta las 11:40 p.m. diariamente.

Los trenes de cercanías Tri-Rail también están disponibles para viajes entre Miami, Ft. Lauderdale y West Palm Beach, con acceso en la terminal del aeropuerto mediante el MIA Mover.

Varias rutas de Metrobus sirven al aeropuerto, incluyendo las líneas 37, 42, 57, 110, 150 Miami Beach Airport Express y la Conexión Este-Oeste.

Además, el tranvía de la ciudad de Miami puede alcanzarse mediante un corto trayecto en MIA Mover desde el aeropuerto hasta la Estación Central de Miami.

Esta red de transporte pone a disposición recursos adicionales como mapas y horarios a través de plataformas digitales para facilitar la planificación de los viajes.

