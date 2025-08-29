Reabre la estación 1 del Skytrain en el Aeropuerto de Miami: fue renovada

Suscríbete a nuestros canales

La reapertura llega justo a tiempo para el fin de semana largo de Labor Day.

El Skytrain del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) está otra vez funcionando a pleno rendimiento antes del feriado del Día del Trabajo, así lo informaron funcionarios del aeropuerto al Miami Herald.

La Estación 1 del Skytrain, el tren interno que conecta las puertas de embarque a lo largo de 0.7 millas dentro de la terminal D, utilizada por American Airlines.

“El Skytrain está completamente operativo”, dijo Ralph Cutié en una entrevista con el Miami Herald.

“Estoy feliz de anunciarles que ¡justo a tiempo para el fin de semana largo de Labor Day! todo el Skytrain de la Terminal D ya está funcionando nuevamente”, declaró la alcaldesa Daniella Levine Cava.

El principal problema de la Estación 1 es que las secciones superiores de las columnas de concreto que sostienen el tren, presentaron grietas más graves que las de las otras tres estaciones.

Skytrain en el Aeropuerto Internacional de Miami

El MIA pronostica que viajarán más de 900,000 pasajeros este fin de semana del 28 de agosto al 2 de septiembre.

Esto representa un promedio de 157,000 viajeros diarios, lo que igualaría el récord del mismo período del año pasado.

El Skytrain estuvo fuera de servicio durante seis meses, entre septiembre de 2023 y marzo de 2024.

Este servicio ferroviario, con un costo de $ 130 millones y cuatro estaciones, se inauguró en 2010 para dar servicio al pasillo de una milla de largo.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube