Empleo temporal en California: ofrecen salario de hasta $50 por hora a personas que dominen el español

En cierta ciudad de California, Estados Unidos (EEUU), se ha lanzado una interesante propuesta salarial para personas que dominen el español, conozca de qué se trata y si tiene lo necesario para postularse.

En esta oportunidad el empleador es Spanish Immersion, un servicio de tutoría y clases de español que opera en San Diego.

Sus servicios se enfocan en clases de español conversacional, y ofrecen:

Clases particulares para todas las edades.

Clases para grupos pequeños.

Programas de inmersión en español para niños, que incluyen actividades y juegos.

La propuesta de empleo ha sido publicada en el portal especializado de Indeed.

Sobre la vacante en Spanish Immersion

Desde Spanish Immersion están en la búsqueda de un/a “Spanish instructor” o un/a “Instructor de español”.

Se trata de un puesto de empleo temporal presencial en La Mesa, San Diego, California.

“Nos complace anunciar una oportunidad para que instructores de español dedicados se unan a nuestro equipo dinámico y mejoren nuestro programa extracurricular. El candidato ideal tendrá una sólida formación en la enseñanza de idiomas y una pasión genuina por la educación y el desarrollo infantil”, señalan en la propuesta.

Señalan que la persona contratada desempeñará un papel crucial en la creación de un entorno de aprendizaje vibrante y atractivo para los jóvenes estudiantes de primaria.

Su enfoque de enseñanza creativo incorporará una variedad de herramientas y métodos innovadores diseñados para encender el amor por el idioma y la cultura españoles entre sus estudiantes.

Esperan que el instructor ofrezca un enfoque de enseñanza creativo que incorpore una variedad de herramientas y métodos innovadores, diseñados para “encender el amor por el idioma y la cultura españoles” entre sus estudiantes.

Sin embargo, mencionan que le proporcionaran una formación integral y una variedad de recursos y equipos, “lo que le permitirá inspirar y motivar a los estudiantes a apreciar la belleza del español”.

Requisitos y habilidades requeridas + Salario

Experiencia en la enseñanza de español a niños de nivel primario o en un rol similar.

Buenas habilidades para administrar un aula de manera efectiva.

Fuertes habilidades para hablar y escribir tanto en español como en inglés.

Capacidad para gestionar bien las tareas y priorizar las responsabilidades.

Excelentes habilidades de enseñanza que involucran a los estudiantes.

Atención al detalle para monitorear el progreso de los estudiantes.

Buenas habilidades para resolver problemas y tomar decisiones.

Estar disponible entre las 12:00 y las 3:30 de lunes a viernes.

Se requiere escaneo digital para la contratación.

Spanish Immersion ofrece un salario que va desde $40 a $50 por hora.

“Si está comprometido a fomentar una experiencia educativa positiva y enriquecedora, ¡nos encantaría saber de usted!”, instan.

Si le interesa esta oferta de trabajo y quiere postularse, puede hacerlo desde el siguiente enlace: Instructor de Español - La Mesa, CA 91944 - Indeed.com

