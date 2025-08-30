¡Atención, inmigrantes! Paso a paso para solicitar tu historial de inmigración en EE.UU.

Suscríbete a nuestros canales

La Ley de Libertad de Información (FOIA), que el gobierno de Estados Unidos aprobó en 1967, le da a las personas el derecho a pedirle a las agencias federales que les entreguen sus documentos.

Sin embargo, este derecho tiene algunas excepciones, como los registros que contienen información sobre la privacidad personal, la seguridad nacional o la aplicación de la ley. Así lo indican FOIA.gov y el Departamento de Justicia.

Esta ley, la cual no distingue entre ciudadanos de Estados Unidos y extranjeros, permite a los inmigrantes pedir sus expedientes a agencias como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

En el lanzamiento de ChatMigrante, el chatbot de Factchequeado, la abogada de inmigración Sally Santiago de Abogados para Hispanos, enfatizó la importancia de tener todos los documentos del historial migratorio a mano.

De acuerdo con Santiago, los inmigrantes pueden usar estos expedientes si los detiene la policía o si Migración los para.

También pueden dárselos a un abogado si tienen una orden de deportación de hace años, pues así el abogado tendrá un panorama completo para poder ayudarlos.

¿Cómo se solicita un historial de inmigración bajo la FOIA?

Puedes solicitar estos documentos tú mismo. Las agencias te permiten hacerlo de forma online o por correo postal. Cada una tiene sus propias instrucciones en su página web.

Por ejemplo, con USCIS, puedes enviar una solicitud FOIA en línea. Esta es la forma más rápida y sencilla, según la agencia. Primero, crea una cuenta en su página oficial y completa los datos. Si prefieres, también puedes enviar por correo postal el formulario G-639 a la siguiente dirección:

National Records Center (NRC): FOIA/PA Office P.O. Box 648010 Lee’s Summit, MO 64064-8010

En el caso de ICE, puedes hacer la solicitud en línea o enviarla por correo postal a:

U.S. Immigration and Customs Enforcement: Freedom of Information Act Office 500 12th Street, S.W., Stop 5009 Washington, D.C. 20536-5009

Además, ICE te permite mandar la solicitud por fax al (202) 732-4265 o por correo electrónico a [email protected].

Aunque no hay un límite para las solicitudes que puedes enviar, es una buena idea que consultes a un abogado de inmigración, destaca Factchequeando.

Un abogado te puede recomendar la mejor agencia para tu caso, ahorrarte tiempo y ayudarte a preparar la solicitud.

Según Otaigbe-Nkwocha, un abogado puede ver cosas en tu expediente que tú, como una persona sin conocimientos legales, tal vez no notes, ya que la ley de inmigración es muy compleja.

¿Qué documentos debes tener para solicitar esta información?

Para completar una solicitud FOIA, necesitas tener a mano tu nombre completo y cualquier otro nombre que hayas usado antes (por ejemplo, un apellido de soltera o de casada).

También debes incluir tu fecha y país de nacimiento, y tu número de extranjero (A-number).

El formulario G-639 de ICE, por ejemplo, te pide esta información. Además, las agencias te pedirán un número de teléfono donde puedan contactarte durante el día.

Sin embargo, Otaigbe-Nkwocha advierte que cada agencia puede pedir documentos distintos. Por ejemplo, pueden solicitar las fechas en las que entraste y saliste del país, o el número del pasaporte o del documento de viaje que usaste para llegar.

Agencias federales disponibles para entregar un historial de inmigración

Oficina de Gestión de la Identidad Biométrica (OBIM): Watson recomienda esta opción para obtener información de arrestos hechos por ICE o CBP, ya que la OBIM trabaja directamente con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)

Centro Nacional de Registros (NRC)

Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR)

Departamento de Estado

Departamento del Trabajo

Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)

Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS)

Buró Federal de Investigaciones (FBI): Según Watson, los registros del FBI no son muy detallados en cuanto a los arrestos de inmigración.

Si no has tenido contacto previo con las autoridades de inmigración, tu expediente de FOIA probablemente no contendrá ningún registro.

¿Este expediente tiene algún costo?

Según FOIA.gov, no tienes que pagar una tarifa inicial para presentar una solicitud FOIA.

Sin embargo, en algunos casos, podrían cobrarte por el tiempo que la agencia dedica a buscar tus registros o por el costo de las copias. Generalmente, no te cobran por las primeras dos horas de búsqueda ni por las primeras 100 páginas que duplican.

Puedes incluir en tu solicitud una declaración que especifique la cantidad que estás dispuesto a pagar.

Si la agencia calcula que las tarifas serán más de $25, te lo notificarán por escrito, reseña Enlace Latino NC.

También te darán la opción de ajustar tu solicitud para reducir los costos. Pero, ten en cuenta que si aceptas pagar las tarifas, podrías tener que hacerlo aunque no encuentren ningún registro.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube