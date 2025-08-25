¡Alerta, viajeros! Estados Unidos investiga más de 50 millones de visas: podrían causar la deportación

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Estado confirmó a los medios de comunicación de Estados Unidos que está investigando a más de 55 millones de titulares de visas estadounidenses por delitos que podrían resultar en deportación.

Estas infracciones incluyen estadías prolongadas, participación en actividades criminales y cualquier forma de "actividad terrorista".

Las autoridades le informaron a The Hill que están llevando a cabo una "investigación continua" para todos los titulares de visas, incluyendo estudiantes y turistas internacionales.

Según un portavoz, la investigación de los titulares de visas utiliza los registros de inmigración, los informes policiales y cualquier otra información que aparezca después de que la visa sea concedida. Este proceso se realiza de acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Los oficiales consulares de Estados Unidos pueden revocar o cancelar las visas de los titulares que infringen las leyes de inmigración y otras regulaciones

No eres elegible para la visa que te aprobaron

El Departamento de Estado puede revocar la visa si determina que el titular no es elegible para esa categoría, según la sección 214(b).

Esto incluye a viajeros que no demostraron tener la intención de viajar temporalmente, como en los siguientes casos:

Trabajar o planear trabajar en Estados Unidos con una visa de turista.

Estudiar (en cursos formales o que otorgan un título) o planear estudiar con una visa de turista.

Cruzar la frontera sin documentos previamente.

Además, pueden cancelar la visa si descubren que la persona se quedó más tiempo del autorizado. Si necesitas una estancia más prolongada, debes solicitar una extensión de estadía.

Pasaporte sin la visa emitida

Ahora, el gobierno de Estados Unidos emite las visas de turista como una credencial plastificada o una tarjeta de cruce fronterizo. Antes, pegaban la visa directamente en el pasaporte.

Si aún tienes una así, debes mantenerla en el pasaporte, ya que si la despegas, pierde su validez.

Si el pasaporte donde está la visa ya expiró, debes viajar con el pasaporte nuevo y el viejo para poder cruzar la frontera, reseña Vive USA.

Falta de tránsito

El Manual de Asuntos Exteriores de Estados Unidos autoriza a los funcionarios a revocar la visa a cualquier extranjero que sea arrestado o condenado por conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas.

Te recomendamos tener cuidado con tus acciones durante tu viaje para evitar este tipo de situaciones.

