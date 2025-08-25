Portadores de visas estudiantiles en EEUU: siga estas recomendaciones para evitar que cancelen su beneficio

Suscríbete a nuestros canales

Estudiar en Estados Unidos (EEUU) con una visa es considerado un privilegio, por lo que debe cuidar muy bien sus acciones para evitar que este sea retirado en cualquier momento, sobre todo debido a la actual política antiinmigración impulsada por la actual administración de Donald Trump.

En medio de este panorama se destaca que, recientemente, el gobierno de EEUU revocó alrededor de 6 mil visas de estudiante por diversas razones, como lo reseña el portal de Acceso Latino, de la Fundación Carlos Slim.

Entre las cusas destaca la sobrestadía, violaciones a las normas, conducir bajo los efectos de alcohol o drogas, e incluso terrorismo bajo la definición de las autoridades migratorias.

Por esta razón hacen un llamado a las personas que tienen una visa de estudiante en el país o que planean obtener una para estudiar temporalmente en EEUU, para que eviten cometer errores que pueden resultar fatales para la legalidad de su estancia.

Así puede evitar estar bajo la mira de las autoridades migratorias

Seguir estas recomendaciones podría ayudarle mantenerse a salvo de la cacería migratoria que el estado está llevando a cabo:

No participar en marchas o protestas:

Sin importar la causa, las autoridades migratorias en EEUU pueden interpretar cualquier muestra de apoyo o activismo a favor de diversas causas como una razón para cancelar tu visa.

Como estudiante, la recomendación es limitar tu estadía a actividades académicas y recreativas de manera responsable.

Cuídese de lo que publica en sus redes sociales

No solo se refieren a cualquier situación que vaya en contra de lo que puede o no puede hacer con su visa, como el hecho de trabajar sin permiso.

Sino también a los tipos de mensajes que transmite, ya que las autoridades pueden alegar diferentes razones para declararlo no-grato y retirar su estadía.

No conduzcas bajo los efectos del alcohol y evita consumir sustancias

Esta es vital para evitar cualquier situación que ponga en riesgo su visa de estudiante.

Señalan que una multa por DIU (Driving Under de Influence) o DWI (Driving While Intoxicated), no solo puede hacer que te revoquen la visa, también puede afectar futuras solicitudes.

No caigas en la sobrestadía:

Por más factible y beneficios que pueda resultarse, la recomendación es que salga de EEUU cuando llegue el momento.

Advierten que, además de poner en riesgo su estatus legal, las consecuencias de una sobrestadía pueden hacer que te prohíban la entrada a EEUU de tres a diez años.

Esto, dependiendo de cuantos días permanezca en el país después del vencimiento de su visa.

Lo más básico, no cometa actos ilícitos:

Verse involucrado en situaciones de robos, asaltos o cualquier otra actividad delictiva es fatal, tenga presente que las consecuencias serán tan graves como los delitos cometidos.

Y aun, si no es tan grave como puede pensar, será lo suficiente para acabar con su beneficio.

