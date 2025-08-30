California's Great América cierra sus puertas para siempre: sepa por qué

Suscríbete a nuestros canales

California’s Great America, un parque de diversiones con casi 50 años de historia, cerrará sus puertas al finalizar la temporada de 2027.

Los boletos y promociones seguirán disponibles hasta entonces, lo que brinda a los californianos una última oportunidad para disfrutar de este emblemático lugar, según informó El Tiempo.

Brian Witherow, director financiero de Six Flags, explicó que el futuro del parque depende del contrato de arrendamiento del terreno, que, a menos que se extienda de forma inesperada, lo llevará a su cierre definitivo en 2027.

Anuncio imprevisto

El anuncio del cierre no solo genera nostalgia entre los visitantes, sino que también afecta económicamente a la región.

California’s Great America emplea a cientos de trabajadores, incluyendo personal a tiempo completo y temporal que se activa durante el verano y eventos especiales como Halloween Haunt y WinterFest.

El parque estuvo bajo la amenaza de cierre desde 2022 tras la venta de la propiedad del terreno a una firma de logística. Inicialmente se había proyectado para 2033, pero las nuevas condiciones contractuales aceleraron los planes de clausura.

Consecuencias

Además, el parque canceló su esperado espectáculo de invierno, WinterFest, para 2025. Este evento tradicional incluía el famoso espectáculo de hielo navideño de Snoopy y otras celebraciones de fin de año.

Según informó Los Ángeles Times, comunicaron la decisión a los propietarios de pases a través de un correo electrónico, confirmando que este icónico espectáculo no formará parte de las actividades del próximo año.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube