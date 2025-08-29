Toma nota: pasos y requisitos actualizados para obtener el pasaporte estadounidense

Suscríbete a nuestros canales

Ante la planificación de viajes internacionales, es fundamental entender el proceso para conseguir el pasaporte estadounidense tanto para usted como para todos los miembros de su familia. Asegurarse de tener este documento al día evitará inconvenientes en las fechas previstas para salir del país.

Según datos publicados en el portal oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, desde octubre de 2023, el tiempo estimado para procesar un pasaporte puede llegar hasta 11 semanas. Teniendo esto en cuenta, se recomienda iniciar los trámites con suficiente antelación.

Documentación y presentación en oficinas autorizadas

Para iniciar el trámite, los solicitantes deben acudir personalmente a una oficina certificada para la aceptación de solicitudes, ya que no se permite hacer el proceso por correo ni en línea para pasaportes iniciales.

Entre los documentos solicitados están: un formulario DS-11 completo (que no debe firmarse antes de ser atendido), prueba original de ciudadanía estadounidense, identificación con foto, copias de ambos documentos, fotografía para el pasaporte y el pago de la tarifa correspondiente.

Procedimiento para solicitar pasaporte para adultos

Completar el formulario DS-11, el cual puede llenarse en línea y luego imprimirse, o descargarse para llenarlo a mano. No firmar el formulario hasta que el agente en la oficina indicada lo solicite. Presentarse en persona en una oficina de aceptación de solicitudes junto con los documentos requeridos: prueba original de ciudadanía, identificación con foto y copias por ambos lados de estos documentos. Entregar una fotografía que cumpla con los requisitos establecidos para pasaportes. Pagar la tarifa correspondiente para iniciar el trámite. En algunos casos, será necesario agendar una cita previa de acuerdo con la oficina y urgencia del trámite.

Requisitos y pasos para menores de 18 años

Niños menores de 16 años: Deben acudir en persona junto con uno o ambos padres o tutores. Completar el formulario DS-11 para pasaportes infantiles (válidos por 5 años). Llevar prueba de ciudadanía del menor, identificación de los padres o tutores, y copias de dichos documentos. Presentar una fotografía conforme a las normas vigentes y realizar el pago del trámite. No se permite la renovación por correo; en caso de vencimiento, hay que solicitar un pasaporte nuevo en persona.

Jóvenes de 16 a 17 años: Requieren solicitar un pasaporte con validez de 10 años. También deben presentarse personalmente con documentos de identidad y prueba de ciudadanía.



Es importante verificar si las oficinas cercanas requieren cita para el trámite y tomar en cuenta los diferentes tiempos de procesamiento que pueden variar según la época del año.

Las condiciones para renovar el pasaporte y gestionar reportes en caso de pérdida o robo también están disponibles para todos los usuarios.

Finalmente, se aconseja revisar con anticipación las exigencias relacionadas con la vigencia del pasaporte para el país que se visitará, puesto que algunos exigen una validez mínima al momento del ingreso.

