¡Nuevos ajustes! USCIS publica los montos de varios trámites migratorios: no aplican para exenciones

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) actualizó las tarifas de inmigración bajo la nueva legislación "The One Big Beautiful Bill Act" impulsada por Trump.

Los solicitantes deben presentar sus formularios con las nuevas tasas. USCIS rechazará cualquier solicitud que no incluya los montos correspondientes después del 21 de agosto.

Tarifas

Las tarifas incluyen, por ejemplo, $1 500 para la solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus en casos que un Tribunal de Inmigración adjudica, y $100 para solicitudes de asilo.

La solicitud de Documento de Viaje, Permiso de Permanencia Temporal y Registros de Llegada/Salida cuesta $1 150 si los solicitantes la presentan en papel y $1 050 si la presentan en línea, además de una tarifa adicional de $275 bajo la Pub. L. 119-21.

Para la Autorización de Empleo, la tarifa inicial es de $520 para solicitudes en papel y $470 para presentaciones en línea, con un costo adicional de $550.

Los menores inmigrantes especiales (Formulario I-360) ahora deben pagar $250 por la solicitud, que anteriormente era gratuita, y no hay exenciones disponibles.

Tarifas para el 2026

A partir de 2026, el costo de las visas de turista y otras visas de no inmigrante aumentará debido a una nueva "tarifa de integridad" de $250.

Esto elevará el precio de las visas sin petición de $160 a $410 y de las visas con petición de $190 a $440. Aunque un sistema de reembolso se contempla para quienes cumplan con las condiciones de su visa, no se ha especificado cuánto se devolvería.

Esta medida genera críticas en el sector turístico, que advierte sobre posibles pérdidas económicas significativas, especialmente durante eventos como la Copa Mundial de 2026.

