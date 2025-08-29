Fácil y seguro: así puedes hacer pagos al IRS en EE. UU. y cumplir con tus obligaciones fiscales

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece varias opciones para hacer pagos al IRS en Estados Unidos (EEUU), para cumplir con tus obligaciones fiscales.

El IRS te da varias opciones para pagar tus impuestos en línea de forma segura. Puedes usar tu cuenta del IRS en irs.gov para hacer un pago desde tu cuenta corriente o de ahorros.

Si no tienes una cuenta, puedes crear una fácilmente. Otra opción es usar el Pago Directo del IRS, que no requiere inscripción, así lo informa un tutorial que te indica el paso a paso en su web oficial.

¿Se puede pagar con tarjeta desde la web?

Sí, puedes pagar tus impuestos con una tarjeta de débito, tarjeta de crédito o con una billetera digital en irs.gov/pagos.

Sin embargo, debes saber que el proveedor de servicios de pago te cobrará una tarifa adicional por usar su servicio. Si un profesional de impuestos te ayuda a hacer tu declaración, puedes pedirle que te ayude a programar el pago.

¿Cuáles son las otras opciones de pago disponibles?

Si no quieres pagar en línea, el IRS también te da otras opciones. Puedes pagar por teléfono, con un proveedor de servicios de tarjeta de débito o crédito que trabaje con el IRS.

También puedes hacer pagos al IRS en efectivo en persona en uno de los socios minoristas de la agencia. Si eliges esta opción, primero debes verificar tu información en línea.

¿Cómo pagar con cheque o giro postal?

Si decides pagar con cheque o giro postal, asegúrate de hacerlo a nombre del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Es importante recordar que debes enviarlo a la dirección correcta. Para más información, puedes visitar el sitio web oficial del IRS.

