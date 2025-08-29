Clima variable: este es el pronóstico del tiempo para EE.UU. durante el Labor Day

Suscríbete a nuestros canales

El inicio del fin de semana largo por el Labor Day en Estados Unidos se presenta con un clima contrastante que implica lluvias y calor en diferentes estados del país.

Mientras el noreste del país experimentará un descenso significativo de temperaturas debido a una masa de aire frío, el sur de Texas y el suroeste continuarán bajo un calor extremo.

Temperaturas

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), se anticipan temperaturas máximas en el noreste de entre 60 °F y 70 °F, con mínimas que podrían descender a los 40 °F y 50 °F durante la noche.

En contraste, el sur de Texas y el desierto del suroeste enfrentan temperaturas que superarán los 90 °F, alcanzando picos de hasta 110 °F en algunas áreas.

Los pronósticos climáticos para diversas regiones son los siguientes:

Noreste: descenso de temperaturas, máximas de 60-70 °F y mínimas de 40-50 °F.

Sur de Texas y suroeste: Calor intenso con temperaturas que superan los 90 °F y picos de hasta 110 °F en zonas desérticas.

Planicies y costa del Golfo: Lluvias intensas y tormentas eléctricas, con riesgo de inundaciones repentinas.

Altas Llanuras y valle del Sabine: Amenaza marginal de tormentas severas, con potencial de granizo y ráfagas de viento.

Florida: Lluvias y tormentas eléctricas, con advertencias sobre inundaciones en áreas bajas.

Monitoreo

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) también está monitoreando una onda tropical que se dirige hacia el Atlántico oriental. Aunque la probabilidad de formación ciclónica en las próximas 48 horas es baja, el pronóstico a siete días sugiere un 30% de posibilidad de desarrollo.

Si se consolida, podría convertirse en el primer ciclón de septiembre, marcando el inicio del mes más activo de la temporada de huracanes. Ante estos diversos fenómenos, las autoridades recomiendan precauciones, especialmente en áreas que el calor y las tormentas afecten.

