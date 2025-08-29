¡NYC en la encrucijada! encuestas revelan quién es el favorito a la alcaldía: Adams va en declive

Suscríbete a nuestros canales

La batalla por la alcaldía de Nueva York se intensifica, con una reciente encuesta que posiciona al asambleísta demócrata Zohran Mamdani como el candidato más favorecido.

La encuesta de Tulchin Research, que realizaron entre el 7 y el 14 de agosto con 1 000 votantes probables, muestra a Mamdani liderando con un 42% de las preferencias.

Según La Nación, Mamdani es seguido por el exgobernador Andrew Cuomo con un 26%. Curtis Sliwa, el candidato republicano, se sitúa en un 17%, mientras que el alcalde Eric Adams y el independiente Jim Walden obtienen un 9% y un 3%, respectivamente.

Mamdani destaca especialmente entre los votantes jóvenes, mientras que Cuomo mantiene su apoyo entre los sectores de mayor edad.

Ventajas

A pesar de su ventaja en un escenario de múltiples candidatos, Mamdani enfrenta un desafío significativo en un hipotético duelo directo con Cuomo, donde el exgobernador lo supera con un 52% frente a un 41%.

En contraste, Mamdani se impone a Adams en un enfrentamiento directo, obteniendo un 45% contra un 42%.

La presencia de Sliwa en la contienda se vuelve importante, ya que su 17% de intención de voto podría influir en la dinámica electoral, dificultando un enfrentamiento directo entre Cuomo y Mamdani.

Por su parte, Adams, a quien le afectan problemas de imagen relacionados con investigaciones de corrupción, se encuentra en una situación complicada, aunque declaró que no se retirará de la carrera.

Índices

Un estudio adicional de AARP New York refuerza la posición de Mamdani como favorito, mostrándolo con un 41.8% de apoyo, mientras que Cuomo cuenta con un 23.4%.

El sondeo también revela que Mamdani mantiene su ventaja en varios escenarios hipotéticos de retiradas de candidatos. Si Cuomo o Adams se retiran, el legislador progresista podría aumentar su margen de victoria significativamente.

Sin embargo, un 27% de los votantes se mantiene indeciso, un bloque que podría ser decisivo y que se concentra principalmente en personas mayores de 50 años, lo que añade un elemento de incertidumbre a la contienda electoral.

