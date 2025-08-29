Advertencia de la TSA para el Labor Day: viajeros de MIA no podrán volar sin este documento

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA) anticipa que este fin de semana será uno de los más concurridos del año, debido al feriado por la celebración del Labor Day, que se conmemora este 1ro de septiembre.

En principio, la TSA señala que esperan que este viernes 29 y el martes 2 de septiembre sean los días de mayor tráfico de pasajeros.

Razón por la cual han hecho un llamado a los pasajeros para que tomen las medidas necesarias y no vayan a tener problemas a la hora de abordar sus vuelos en aeropuertos como el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

Esto incluye un importante documento que no debe ser pasado por alto.

El llamado de la TSA a los pasajeros + Recomendaciones

Más específicamente la TSA ha lanzado una recomendación para los viajeros del MIA; llevar consigo su Real ID.

Ya que, al cumplir con ello, podrán evitar complicaciones y retrasos al momento de viajar.

Claro que existen excepciones, los pasajeros que puedan presentar documentos alternos aprobados por la TSA también podrán acceder sin mayores inconvenientes.

Los importante es que pueda presentar una identificación aprobada oficialmente por las autoridades.

Sin embargo, hay que tener presente que presentar su Real ID tiene sus ventajas.

Es decir, reiteran que la falta de un Real ID en los aeropuertos puede ocasionar no sólo “retrasos y controles adicionales”, sino también “la posibilidad de que no se les permita pasar al control de seguridad”.

Otras recomendaciones a tomar en cuenta:

Llega temprano: se recomienda llegar al aeropuerto al menos dos horas antes de un vuelo doméstico y tres horas antes de un vuelo internacional.

Empaca de manera inteligente: asegúrate de que los líquidos que llevas en tu equipaje de mano cumplan con la regla 3-1-1 (recipientes de 3.4 onzas o menos, en una bolsa transparente de un cuarto de galón).

Organiza tus pertenencias: antes de llegar al control, ten lista tu tarjeta de embarque y tu identificación.

Saca electrónicos grandes, como computadoras portátiles y tabletas, de tu maleta y colócalos en una bandeja separada.

Aprovecha la aplicación MyTSA: esta aplicación ofrece información útil sobre los artículos permitidos y los tiempos de espera en los puntos de control del aeropuerto.

