¡Prepárate! Eventos que marcarán el fin de semana del Labor Day en el noreste de Ohio

El fin de semana del Labor Day marca el cierre no oficial del verano y en el noreste de Ohio, los residentes celebran con una variedad de eventos festivos que prometen diversión para toda la familia.

Desde festivales gastronómicos hasta exhibiciones aéreas, la región ofrece una rica agenda que invita a los residentes a disfrutar del último aliento de la temporada estival según informó Fox8.

Este año, los organizadores extendieron algunas actividades, asegurando que haya algo para todos los gustos. Entre las principales celebraciones se encuentra el Festival de Faroles Asiáticos, que el zoológico Cleveland Metroparks extendió hasta el 13 de septiembre.

Los visitantes pueden disfrutar de impresionantes exhibiciones de luces a pie, en coche o en bicicleta.

Por otro lado, el Festival de Pizza de Akron se llevará a cabo el 29 y 30 de agosto en el Parque Lock 3, donde los asistentes podrán disfrutar de música en vivo y un concurso de comer pizza.

Festival de Faroles Asiáticos : hasta el 13 de septiembre. El Zoológico Cleveland Metroparks exhibe luces, accesibles a pie, en coche o bicicleta.

: hasta el 13 de septiembre. El Zoológico Cleveland Metroparks exhibe luces, accesibles a pie, en coche o bicicleta. Festival de Pizza de Akron : 29 y 30 de agosto. El Parque Lock 3 albergará un festival con música en vivo, corn hole y concurso de comer pizza.

: 29 y 30 de agosto. El Parque Lock 3 albergará un festival con música en vivo, corn hole y concurso de comer pizza. Exhibición Aérea Nacional de Cleveland : 30 de agosto - 1 de septiembre. Los Thunderbirds de la Fuerza Aérea se presentarán en el Aeropuerto Burke Lakefront, con aviones, comida y más.

: 30 de agosto - 1 de septiembre. Los Thunderbirds de la Fuerza Aérea se presentarán en el Aeropuerto Burke Lakefront, con aviones, comida y más. “ El Rey León” en concierto : 29-31 de agosto. Se proyectará el clásico de Disney con música en vivo en el Blossom Music Center, a partir de las 7 p.m.

: 29-31 de agosto. Se proyectará el clásico de Disney con música en vivo en el Blossom Music Center, a partir de las 7 p.m. Oktoberfest de Cleveland : 29 de agosto - 1 de septiembre y 5-6 de septiembre. El recinto ferial del condado de Cuyahoga celebrará con cerveza, comida alemana y entretenimiento.

: 29 de agosto - 1 de septiembre y 5-6 de septiembre. El recinto ferial del condado de Cuyahoga celebrará con cerveza, comida alemana y entretenimiento. Concierto de la Orquesta Cleveland Pops : 30 de agosto. La Orquesta Cleveland Pops dará un concierto gratuito en Ely Square a las 7 p.m.

: 30 de agosto. La Orquesta Cleveland Pops dará un concierto gratuito en Ely Square a las 7 p.m. Cleveland Taco Fest : 29 de agosto - 1 de septiembre. El Pabellón Jacobs albergará un festival con más de 30 proveedores de tacos, música en vivo y zona infantil.

: 29 de agosto - 1 de septiembre. El Pabellón Jacobs albergará un festival con más de 30 proveedores de tacos, música en vivo y zona infantil. Feria del Condado de Geauga : 28 de agosto - 1 de septiembre. La gente podrá disfrutar de una feria tradicional con comida, atracciones y espectáculos en Burton.

: 28 de agosto - 1 de septiembre. La gente podrá disfrutar de una feria tradicional con comida, atracciones y espectáculos en Burton. Mercado de Pulgas de Hartville : 30 de agosto - 1 de septiembre. El mercado de pulgas de Hartville ofrecerá diversos artículos a precios accesibles, abre a las 8:00 a.m.

: 30 de agosto - 1 de septiembre. El mercado de pulgas de Hartville ofrecerá diversos artículos a precios accesibles, abre a las 8:00 a.m. Festival de Jazz de Hingetown: 30 de agosto. Los organizadores darán conciertos gratuitos en el barrio de Hingetown, comenzando a las 3 p.m.

30 de agosto. Los organizadores darán conciertos gratuitos en el barrio de Hingetown, comenzando a las 3 p.m. Festival Griego Kamm's Corners: 29 de agosto - 1 de septiembre. El evento ofrecerá una celebración gratuita con música, baile y gastronomía cretense.

29 de agosto - 1 de septiembre. El evento ofrecerá una celebración gratuita con música, baile y gastronomía cretense. Festival de Arte y Artesanía "Hecho en Ohio" : 29-31 de agosto. El evento en Hale Farm and Village permite a los artesanos locales exhibir sus productos.

: 29-31 de agosto. El evento en Hale Farm and Village permite a los artesanos locales exhibir sus productos. Stow Summer Sunset Blast : 30 y 31 de agosto. El Parque Silver Springs albergará un evento con comida, música y fuegos artificiales de 5 p.m. a 10 p.m.

: 30 y 31 de agosto. El Parque Silver Springs albergará un evento con comida, música y fuegos artificiales de 5 p.m. a 10 p.m. Festival de San Roque: 29 de agosto - 1 de septiembre. El festival en la Iglesia de San Roque ofrecerá comida italiana y actividades, incluyendo un concurso de palos grasientos.

Los residentes de Ohio tienen la oportunidad de disfrutar de una amplia gama de actividades que celebran el final del verano y promueven la convivencia familiar.

Las festividades no solo ofrecen entretenimiento, sino que también fortalecen los lazos comunitarios y celebran la diversidad cultural del área.

