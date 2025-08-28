Regreso a clases en Nueva York: aquí puedes conseguir útiles escolares gratis antes que finalice agosto

Suscríbete a nuestros canales

Con el inicio del nuevo ciclo escolar en Nueva York, muchas familias comienzan a preparar a sus hijos comprando lo necesario para el regreso a clases.

Dada la alta demanda y el aumento en los precios de los materiales escolares, diversas organizaciones han promovido actividades para entregar útiles sin costo a quienes los requieran.

Esta información fue obtenida del portal web oficial de Telemundo 47, que detalla varias fechas y lugares donde se pueden recoger estos materiales gratuitos en la ciudad.

Lista completa de eventos para entrega de mochilas y útiles escolares

El Proyecto de Restauración de Nueva York realizará varias donaciones de mochilas y útiles escolares durante agosto en distintos jardines comunitarios de la ciudad.

El viernes 29 de agosto, en el Jardín comunitario de Bed-Stuy ubicado en 95 Malcolm X Blvd, Brooklyn, NY, 11221, en colaboración con el concejal Chi Ossé, la entrega será de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

El sábado 30 de agosto, continuarán las actividades en el Jardín comunitario Target Bronx en 1025 Anderson Avenue, Highbridge, Bronx, https://2001online.com/nacionales/reinicio-de-clases-este-dia-se-reactivan-las-actividades-escolares-en-todo-el-pais-2025132100

Además, el mismo día en el Parque infantil Creston Avenue, ubicado en Fordham, Bronx, se realizarán eventos complementarios con distribución de útiles. La atención en estos lugares será desde las 12:00 p.m. hasta las 2:00 p.m.

El domingo 31 de agosto, la iniciativa se trasladará al Jardín comunitario Eastchester Road, situado en 3634 Eastchester Road, Bronx, NY, 10469, con la colaboración del concejal Kevin C. Riley. El horario de entrega será entre las 3:00 p.m. y las 5:00 p.m.

Otros eventos hasta el final del mes

NYC Health and Hospitals North Central Bronx ha organizado un festival de salud vinculado al regreso a clases, que también ofrece mochilas y útiles escolares gratuitos.

Este evento se realizará el viernes 29 de agosto, en 3424 Kossuth Ave., Bronx, NY 10467, en el tramo de Kossuth Avenue entre las calles 208 y 210. El festival abrirá sus puertas desde las 11:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

