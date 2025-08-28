Ruta escolar con Cashea: comercios que ofrecen artículos para el regreso a clases a crédito y sin interés

Suscríbete a nuestros canales

La empresa de compra en cuotas Cashea, anunció las ofertas disponibles para "equiparte" en este regreso a clases 2025.

A través de su cuenta en Instagram, Cashea compartió los detalles de la 'Ruta Escolar' de este año para comprar todo lo necesario de este nuevo año escolar 2025-2026.

Ruta escolar con Cashea

De acuerdo con la información de la aplicación para comprar en cuotas Cashea, "este regreso a clases es la oportunidad perfecta para equiparte con todo lo que necesitas, en cuotas sin interés".

En este sentido explica en sus pubicaciones que solo debe "buscar el sticker en las vitrinas de nuestros aliados y cashea tus compras de útiles, uniformes y muchísimo más".

¿Cuánto se puede abonar según el nivel en Cashea Más?

La plataforma establece mínimos de pago inicial según el nivel del usuario en su programa de fidelidad:

Nivel 1: mínimo del 60 % en comercios generales

Nivel 2: mínimo del 50 % en comercios generales

Nivel 3: mínimo del 40 % en comercios generales y desde 30 % en aliados seleccionados

Nivel 4: mínimo del 40 % en comercios generales y desde 25 % en aliados seleccionados

Nivel 5 y 6: mínimo del 40 % en comercios generales y desde 20 % en aliados seleccionados

Esta segmentación permite adaptar el financiamiento a distintos perfiles de consumo y fidelidad dentro de la plataforma.

