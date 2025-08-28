Verificación de datos ante el Saime: oficinas dónde puede realizar el trámite y evitar inconvenientes a futuro

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) recordó que continúan con las jornadas de verificación de datos para los ciudadanos cuyo rango de cédula se encuentre entre los 22 a 32 millones.

En su cuenta en Instagram, indicó que la mencionada verificación se realiza en las 143 oficinas del territorio nacional.

“Le recordamos que para los ciudadanos venezolanos deben llevar copia simple de su Acta de Nacimiento, para los naturalizados Certificación de Naturalización o Gaceta Oficial”, explicó el organismo.

¿Para qué sirve la verificación de datos?

El objetivo de esta jornada es corroborar que la información personal del usuario coincida con la registrada en el sistema.

Esta verificación de datos permitirá al ente identificador avanzar en las actualizaciones de la plataforma y ofrecer beneficios futuros a la población venezolana.