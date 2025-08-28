Aerolínea venezolana busca personal: conoce las vacantes disponibles

Empleo

La aerolínea venezolana difundió cuáles son las vacantes y los requisitos para los interesados en postularse a alguno de estos cargos

Por Selene Rivera
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Foto: Referencial

La aerolínea estatal Conviasa se encuentra actualmente en proceso de captación de personal para varias de sus vacantes.

A través de sus redes sociales, la aerolínea venezolana difundió cuáles son las vacantes y los requisitos para los interesados en postularse a alguno de estos cargos.

De acuerdo con la información proporcionada por la aerolínea, los requisitos se deben consignar en un solo archivo en formato PDF y enviarlo vía correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected].

En este sentido detalló un total de tres vacantes disponibles, para las cuales se debe cumplir con ciertos requisitos y recaudos al momento de postularse.

Vacantes disponibles

Según la publicación de Conviasa, las vacantes disponibles son las siguientes:

Técnico en Mantenimiento Aeroáutico
Requisitos:

  • Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Aeronáutico o Técnico Aeronáutico
  • Técnico Superior Universitario en Mecánica
  • Mecánico
  • Electrónico
  • Eléctrico Industrial o carrera afín
  • Debe poseer una licencia de Técnico en Mantenimiento Aeronáutico (TMA) según lo establecido en la RAV-60
  • Residenciado en Caracas o La Guaira

Recaudos:

  • Resumen curricular actualizado
  • Título universitario
  • Cédula de identidad vigente
  • Rif vigente
  • Constancia de trabajos anteriores
  • Licencia INAC
  • Cursos asociados al área

Ingeniero aeronáutico
Educación: 

  • Ingeniero Aeronáutico o carrera afín
  • Residenciado en Caracas o La Guaira

Recaudos:

  • Resumen curricular actualizado
  • Título universitario
  • Cédula de identidad vigente
  • Rif vigente
  • Constancia de trabajos anteriores

Pintor de aeronave
Educación:

  • Bachiller o Técnico Medio Especializado
  • Dos (2) años de experiencia comprobable
  • Residencia en Caracas o La Guaira

Recaudos:

  • Resumen curricular actualizado
  • Título de Bachiller o Técnico Medio Especializado
  • Cédula de identidad vigente
  • Rif vigente
  • Constancia de trabajos anteriores

