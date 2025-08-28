Aerolínea venezolana busca personal: conoce las vacantes disponibles

La aerolínea estatal Conviasa se encuentra actualmente en proceso de captación de personal para varias de sus vacantes.
A través de sus redes sociales, la aerolínea venezolana difundió cuáles son las vacantes y los requisitos para los interesados en postularse a alguno de estos cargos.
Aerolínea venezolana busca personal
De acuerdo con la información proporcionada por la aerolínea, los requisitos se deben consignar en un solo archivo en formato PDF y enviarlo vía correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected].
En este sentido detalló un total de tres vacantes disponibles, para las cuales se debe cumplir con ciertos requisitos y recaudos al momento de postularse.
Vacantes disponibles
Según la publicación de Conviasa, las vacantes disponibles son las siguientes:
Técnico en Mantenimiento Aeroáutico
Requisitos:
- Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Aeronáutico o Técnico Aeronáutico
- Técnico Superior Universitario en Mecánica
- Mecánico
- Electrónico
- Eléctrico Industrial o carrera afín
- Debe poseer una licencia de Técnico en Mantenimiento Aeronáutico (TMA) según lo establecido en la RAV-60
- Residenciado en Caracas o La Guaira
Recaudos:
- Resumen curricular actualizado
- Título universitario
- Cédula de identidad vigente
- Rif vigente
- Constancia de trabajos anteriores
- Licencia INAC
- Cursos asociados al área
Ingeniero aeronáutico
Educación:
- Ingeniero Aeronáutico o carrera afín
- Residenciado en Caracas o La Guaira
Recaudos:
- Resumen curricular actualizado
- Título universitario
- Cédula de identidad vigente
- Rif vigente
- Constancia de trabajos anteriores
Pintor de aeronave
Educación:
- Bachiller o Técnico Medio Especializado
- Dos (2) años de experiencia comprobable
- Residencia en Caracas o La Guaira
Recaudos:
- Resumen curricular actualizado
- Título de Bachiller o Técnico Medio Especializado
- Cédula de identidad vigente
- Rif vigente
- Constancia de trabajos anteriores
