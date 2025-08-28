Aerolínea venezolana busca personal: conoce las vacantes disponibles

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea estatal Conviasa se encuentra actualmente en proceso de captación de personal para varias de sus vacantes.

A través de sus redes sociales, la aerolínea venezolana difundió cuáles son las vacantes y los requisitos para los interesados en postularse a alguno de estos cargos.

Aerolínea venezolana busca personal

De acuerdo con la información proporcionada por la aerolínea, los requisitos se deben consignar en un solo archivo en formato PDF y enviarlo vía correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected].

En este sentido detalló un total de tres vacantes disponibles, para las cuales se debe cumplir con ciertos requisitos y recaudos al momento de postularse.

Vacantes disponibles

Según la publicación de Conviasa, las vacantes disponibles son las siguientes:

Técnico en Mantenimiento Aeroáutico

Requisitos:

Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Aeronáutico o Técnico Aeronáutico

Técnico Superior Universitario en Mecánica

Mecánico

Electrónico

Eléctrico Industrial o carrera afín

Debe poseer una licencia de Técnico en Mantenimiento Aeronáutico (TMA) según lo establecido en la RAV-60

Residenciado en Caracas o La Guaira

Recaudos:

Resumen curricular actualizado

Título universitario

Cédula de identidad vigente

Rif vigente

Constancia de trabajos anteriores

Licencia INAC

Cursos asociados al área

Ingeniero aeronáutico

Educación:

Ingeniero Aeronáutico o carrera afín

Residenciado en Caracas o La Guaira

Recaudos:

Resumen curricular actualizado

Título universitario

Cédula de identidad vigente

Rif vigente

Constancia de trabajos anteriores

Pintor de aeronave

Educación:

Bachiller o Técnico Medio Especializado

Dos (2) años de experiencia comprobable

Residencia en Caracas o La Guaira

Recaudos:

Resumen curricular actualizado

Título de Bachiller o Técnico Medio Especializado

Cédula de identidad vigente

Rif vigente

Constancia de trabajos anteriores

Foto: Captura de pantalla

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube