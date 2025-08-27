Vuelo de la aerolínea Venezolana tuvo que regresar a Maiquetía a pocos minutos de despegar: reportan fallas mecánicas

Suscríbete a nuestros canales

De manera extraoficial, se conoció que un vuelo de la Aerolínea Venezolana con salida a las 8:00 a.m. de este 27 de agosto, tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Maiquetía pocos minutos después de haber despegado.

Según el testimonio de uno de los pasajeros, a los 10 minutos del despegue, hubo dos explosiones en el aire que llevaron a los pilotos a retornar a la pista del aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

Los 125 pasajeros del vuelo WW 331 se encuentran a la espera de otro vuelo y del pronunciamiento por parte de la aerolínea o del aeropuerto.

Hasta el momento la aerolínea Venezolana no se ha pronunciado sobre la situación irregular con este vuelo.

EN DESARROLLO...

