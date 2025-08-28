Servicios fúnebres

Todos tienen su urna asegurada: en estos estados de EE.UU. casi que "sobran" las funerarias por su inmensa cantidad

La abundancia de opciones puede suponer un reto, ya que deben diferenciarse a través de la calidad del servicio
 

Por Brian Segura
Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 10:00 pm

En Estados Unidos, la cantidad de funerarias varía significativamente entre los estados, lo que refleja las necesidades y preferencias locales en el manejo de servicios funerarios. 

La alta concentración de funerarias en ciertas áreas implica que las empresas del sector se enfrentan a una competencia considerable según National Funeral Directors Association. 

Esto puede llevar a una mejora en la calidad de los servicios ofrecidos y a una reducción en los precios, beneficiando a los consumidores en momentos difíciles.

Estados con más funerarias

Entre los estados con más funerarias, destacan Nueva York con 1 556. Pensilvania con 1 588, Texas con 1,144, Ohio con 1,059 e Illinois con 1,006. 

Para las empresas funerarias en estos estados, la abundancia de opciones puede suponer un reto, ya que deben diferenciarse a través de la calidad del servicio y la atención al cliente. 

Las funerarias que logran establecer relaciones sólidas con la comunidad y ofrecer servicios personalizados tienen más probabilidades de prosperar. 

Recomendaciones

Es recomendable que los ciudadanos investiguen y comparen precios y servicios antes de tomar decisiones, ya que esto les permitirá elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades y presupuesto. 

La transparencia en los costos y la claridad en los servicios ofrecidos son aspectos esenciales que deben considerar al momento de planificar un funeral.

Servicios anticipados

Asimismo, la creciente tendencia hacia la planificación anticipada de funerales lleva  a muchas personas a considerar la contratación de servicios funerarios con antelación. 

Esto no solo ayuda a aliviar la carga emocional y financiera para los seres queridos, sino que también permite a los individuos personalizar sus deseos para el final de su vida. 

Según información del gremio funerario de Estados Unidos, más del 60% de las personas prefieren planificar sus propios servicios funerarios.

Esto resalta la importancia de contar con una amplia gama de opciones disponibles en el mercado En este contexto, la diversidad y la cantidad de funerarias en ciertos estados se convierten en un recurso valioso para la población.

