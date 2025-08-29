Arranca desalojo de migrantes en "Alligator Alcatraz": estos son los migrantes que quedan

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha iniciado el desalojo de migrantes en un centro de detención de Florida conocido como "Alcatraz de los Caimanes".

Según un video compartido por Miaminews, la jueza federal Williams ordenó el cierre de las instalaciones de "Alcatraz de los Caimanes" en un plazo de 60 días.

La decisión se tomó a pesar de la oposición del gobierno de Florida y de la administración de Donald Trump. Un juez desestimó la solicitud de apelación del gobierno, que buscaba mantener el centro abierto.

¿Qué ocurre en el lugar?

Un equipo de Noticias 23 sobrevoló el centro de detención y pudo observar una gran movilización de autobuses escoltados por una patrulla de carretera.

Un comunicado del DHS confirmó el traslado de los migrantes, aunque no especificó la cantidad ni el destino de los detenidos. El zar de la frontera, por su parte, aseguró que el centro está al 50 % de su capacidad.

¿Cuál es la postura del gobierno de Trump?

El DHS considera la decisión de la jueza como “activista” y aseguró que la medida obstaculiza la política de deportación de la administración de Trump.

El zar de la frontera declaró no estar de acuerdo con la decisión de la jueza, pero aseguró que el centro quedará vacío en los próximos días. El cierre de las instalaciones genera un gran conflicto entre la política migratoria y las preocupaciones ambientales.

¿Qué se sabe del centro de detención?

El centro de detención se ha convertido en un símbolo de las políticas antiinmigrantes de Trump y un punto de controversia por el trato que se les da a los detenidos.

El campo se encuentra en una zona peculiar dentro de los Everglades de Florida. Los ambientalistas protestaron por el impacto ecológico que las instalaciones tienen en la zona. El DHS critica la decisión judicial y la califica de "activista".

