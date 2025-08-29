La espera terminó: ¿cuándo podrás visitar la impresionante réplica de la Virgen Peregrina en Chicago?

Suscríbete a nuestros canales

La réplica de la Virgen Peregrina llegó al área de Chicago, donde los fieles pueden rendirle homenaje como parte de su gira internacional.

Esta gira es previa al 500 aniversario de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, según informó Telemundo Chicago.

Los devotos develaron la imagen en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines, y esta atrajo a cientos de fieles que asistieron a una misa en su honor.

El escultor Jorge Ismael Rodríguez elaboró esta escultura de tamaño natural, que pesa 110 libras y presenta detalles únicos, como cabello real, ojos de prótesis médica y manos modeladas con precisión.

Horarios

Los devotos podrán visitar la réplica desde el 27 de agosto hasta el 28 de octubre. Inicialmente, el santuario mantendrá la imagen en Des Plaines hasta el 30 de septiembre.

Posteriormente, la trasladarán a la Parroquia de San Gall en Chicago del 1 al 14 de octubre y luego a la Parroquia Madre de las Américas del 15 al 28 de octubre.

Para venerar la imagen, los interesados deben registrarse previamente en línea en el sitio web del Santuario.

Recorrido

La escultura, que normalmente se encuentra en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México, comenzará su recorrido en Chicago antes de continuar hacia Nueva York y Filipinas.

La peregrinación de la Virgen busca ofrecer consuelo a aquellos que no pueden visitar la Basílica debido a la inseguridad y la situación económica en sus países.

Después de su paso por Estados Unidos, la imagen viajará a Puerto Rico, Colombia y otros destinos, brindando a los fieles la oportunidad de conectarse con su fe en diversos lugares.

