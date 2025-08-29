Evita multas de hasta $50 en California: esta es la forma correcta de usar el celular mientras manejas

Suscríbete a nuestros canales

La buena noticia para los conductores que usan el smartphone al manejar es que no está completamente prohibido, pero sí regulado con precisión en California.

La única forma legal de hacerlo es con el dispositivo fijado de manera segura en el parabrisas, la consola o el salpicadero, siempre mediante un soporte autorizado, destaca Mundo Deportivo.

En esa posición, la ley permite un único toque o deslizamiento para activar o desactivar funciones básicas como el GPS, la música o las llamadas por voz.

Lo que no está permitido

El reciente fallo de la Corte de Apelaciones del Sexto Distrito de California dejó claro que cualquier uso manual repetido del celular ya constituye una infracción. Eso incluye:

Escribir mensajes.

Desplazarse por menús o redes sociales.

Cambiar canciones repetidamente.

Ajustar aplicaciones mientras se conduce.

Estas acciones no solo distraen al conductor, sino que ahora son fácilmente sancionables bajo la normativa estatal.

Multas y seguridad vial en juego

De acuerdo con la Best Online Traffic School, sostener el celular en la mano mientras el vehículo está en movimiento ya es motivo suficiente para recibir una multa.

Las sanciones comienzan en 20 dólares, pero en casos de reincidencia o agravantes pueden llegar hasta los 50 dólares.

El fallo cierra la interpretación ambigua que por años defendieron muchos conductores, quienes creían que la ley solo aplicaba para llamadas o mensajes.

Ahora, basta con mirar la pantalla de un dispositivo no asegurado en un soporte para ser multado.

Las autoridades recalcan que una fracción de segundo de distracción puede provocar un accidente fatal. Por eso, la advertencia es clara: configura tu ruta, música y aplicaciones antes de arrancar el carro.

Una vez en movimiento, deja el teléfono fijo en su soporte y evita cualquier manipulación innecesaria.

Con este cambio, California endurece su compromiso con la seguridad vial y recuerda a los conductores —en especial a la amplia comunidad latina que recorre sus carreteras— que la prevención es clave: mantén las manos en el volante y el celular fuera del alcance directo.

