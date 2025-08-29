¿Héroes o criminales? La Patrulla Fronteriza detiene a inmigrantes en plena batalla contra el fuego en Washington

Suscríbete a nuestros canales

La Patrulla Fronteriza detuvo este miércoles a dos inmigrantes que trabajaban como contratistas en la lucha contra los incendios forestales en el estado de Washington.

Los agentes llevaron a cabo la operación en la península Olympic, donde los bomberos enfrentan un incendio que arrasa aproximadamente 14 millas cuadradas en el Bosque Nacional y Parque Nacional Olympic.

La senadora Patty Murray condenó la acción, destacando que los bomberos arriesgan sus vidas para proteger a las comunidades y criticó la política de inmigración del gobierno federal, según informó Telemundo.

Detención

Testigos, que prefirieron permanecer en el anonimato, informaron al diario The Seattle Times que los agentes de la Patrulla Fronteriza solicitaron identificaciones a los bomberos antes de proceder a la detención de los dos contratistas.

A pesar de la intervención de la Patrulla Fronteriza, Jennifer Risdal, portavoz del Equipo de Gestión de Incidentes del Servicio Forestal, aseguró que las operaciones de extinción del incendio no se vieron interrumpidas.

Sin embargo, no ofreció detalles sobre el incidente y se limitó a confirmar que estaban al tanto de la presencia de agentes federales en el área.

Incendio

El incendio, que actualmente está controlado en un 13%, genera críticas sobre cómo las políticas de inmigración afectan la respuesta a emergencias en el país.

Murray señaló que la administración Trump debilita la capacidad del Servicio Forestal para combatir incendios y calificó de "inmoral y peligrosa" la detención de bomberos mientras cumplen con su deber.

En el pasado, el Departamento de Seguridad Nacional indicó que sus agentes no llevarían a cabo operaciones de control de inmigración en situaciones de evacuación relacionadas con incendios, salvo en casos de grave amenaza a la seguridad pública.

