TPS para venezolanos en EE.UU.: este es el impacto del nuevo fallo de la corte de apelaciones

En Estados Unidos (EEUU) la ley no parece darle la razón a la administración de Donald Trump en cuanto a la situación migratoria que tiene en pausa a miles de venezolanos, le contamos de qué se trata.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EEUU ha confirmado un fallo de un tribunal inferior que mantenía el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos.

Esto, mientras el caso se tramitaba en los tribunales, por lo que las intenciones de Trump de poner fin a las protecciones para 600.000 venezolanos que tenían permiso para vivir y trabajar en EEUU han sido bloqueadas.

La corte de apelaciones falló a favor del juez federal Edward Chen, el cual determinó en marzo que la administración se extralimitó en su autoridad al cancelar las protecciones y actuó motivada por animosidad racial, reconociendo su jurisdicción en el caso.

Es importante recordar que Chen ordenó la congelación de las cancelaciones, pero la Corte Suprema revocó la decisión sin dar explicaciones.

Más específicamente, esta vez el panel del Noveno Circuito determinó que era probable que los demandantes prosperaran en su alegación de que el Departamento de Seguridad Nacional no tenía autoridad para anular o dejar sin efecto una extensión previa del TPS.

¿La razón? Debido a que la ley vigente, redactada por el Congreso, no lo permite.

¿El fallo es definitivo?: qué sigue para los venezolanos con TPS

Entonces, este nuevo fallo devuelve la protección a los beneficiarios del programa, al menos por ahora.

La directora del Venezuelan American Caucus, Adelys Ferro, celebró la decisión judicial.

Sin embargo, la lucha judicial no termina allí, aunque este fallo es un paso clave para el alivio de los venezolanos, no se ha dicho la última palabra.

Ferro resaltó que ahora corresponde al juez federal de distrito de San Francisco, Edward Chen, decidir si dicta una medida de emergencia que mantenga la protección migratoria o si emite un fallo de fondo en el litigio.

Es decir, el destino de los 350,000 venezolanos cuyas protecciones vencieron en abril, y a otros 250,000 cuyos permisos estaban programados para expirar el próximo 10 de septiembre, se devuelve al estrado del juez Chen.

