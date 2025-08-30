Alerta en Miami-Dade: capturan dos pitones birmanas que amenazan el ecosistema local

Suscríbete a nuestros canales

Miami-Dade ha registrado recientemente la captura de dos pitones birmanas en un lapso inferior a un día, lo que confirma la persistencia de esta especie invasora en el área metropolitana.

La intervención de los cuerpos de emergencia permitió la rápida neutralización de estos reptiles que se desplazaron hacia zonas urbanas.

La información fue obtenida a través del portal web especializado en noticias locales, donde se detallan los operativos realizados por el Departamento de Bomberos y los esfuerzos para controlar la expansión de estas serpientes en el sur de Florida.

Primer hallazgo: una pitón en el motor de un camión

El primer aviso llegó desde una zona cercana a la calle 248 del suroeste y la avenida 103. En este lugar, una pitón birmana de gran tamaño se encontraba en el compartimento del motor de un camión con remolque, lo que generó una llamada de emergencia.

El equipo Venom One, especializado en el manejo de reptiles peligrosos y liderado por la teniente Jolie Vandervlught, actuó con prontitud para remover al reptil sin poner en riesgo a los operadores ni a la comunidad.

Segundo hallazgo: la serpiente apareció en un patio trasero de Doral

Además, las autoridades respondieron a una segunda alerta un día después, esta vez en el patio trasero de una residencia ubicada en la cuadra 11200 de Northwest 62 Terrace, en la ciudad de Doral.

La pitón fue detectada durante la noche, provocando preocupación entre los vecinos, pero fue capturada eficazmente por el mismo equipo especializado. Ambas capturas demuestran la incursión de estos reptiles en áreas urbanas y residenciales.

Las autoridades recomiendan mantener la vigilancia, especialmente en temporada de alta actividad, para evitar situaciones que puedan poner en riesgo la fauna local y la seguridad de los ciudadanos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube