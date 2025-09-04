Lista oficial de empleos exentos de impuestos sobre propinas: así funciona la nueva deducción fiscal en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La política de trabajos exentos de impuestos sobre propinas entrará en vigor en 2025, como parte de la Ley One Big Beautiful Bill (OBBBA), impulsada por la administración Trump.

Esta medida establece una deducción de hasta $25,000 en ingresos por propinas, aplicable a trabajadores que reciben este tipo de compensación regularmente. La deducción estará vigente hasta 2028, salvo que el Congreso decida extenderla, señala Fox.

Ocupaciones beneficiadas por la deducción fiscal

El Departamento del Tesoro publicó una lista oficial de ocupaciones elegibles, agrupadas en ocho categorías. Estas incluyen desde camareros y músicos hasta tatuadores, guías turísticos y conductores de taxis.

Servicio de bebidas y alimentos

camareros

Personal de servicio y lavaplatos

Servidores de comida en lugares que no son restaurantes, como hoteles o centros de atención residencial.

Auxiliares y ayudantes de comedor, cafetería y barman

Chefs, cocineros y panaderos

trabajadores de preparación de alimentos

Personal anfitrión en restaurantes, salones y cafeterías.

Transporte y entrega:

Asistentes de estacionamiento y valet parking

Conductores y choferes de taxis y viajes compartidos

Conductores de transporte

repartidores de mercancías

Limpiadores de vehículos y equipos personales

Conductores de autobuses chárter

Operadores de taxis acuáticos

Conductores de rickshaw, bicitaxis y carruajes

Mudanzas de casas

Entretenimiento y eventos

Bailarines, músicos y cantantes

Disc jockeys fuera de la radio que trabajan en clubes, fiestas y otros eventos.

Artistas y artistas, como comediantes y artistas callejeros.

Creadores de contenido digital, como streamers, podcasters y personas influyentes en las redes sociales

Ujieres, encargados del vestíbulo y tomadores de boletos

Auxiliares de vestuarios, guardarropas y vestidores

Crupieres de juegos de azar, trabajadores de cajas, cambiadores y cajeros de cabinas

Escritores y corredores de apuestas deportivas y de juegos de azar

Hospitalidad y servicios para huéspedes

Porteadores de equipaje y botones

Conserjes

Recepcionistas de hoteles, moteles y complejos turísticos

Empleadas domésticas y limpiadoras del hogar

Servicios Personales

Trabajadores de cuidado personal como asistentes de cuidado personal y cuidadores de casas

Organizadores de eventos privados

Fotógrafos y videógrafos de eventos privados y retratos.

Oficiantes de eventos para bodas y funerales

cuidadores de mascotas

Tutores

Niñeras y canguros

Apariencia personal y bienestar

Especialistas en el cuidado de la piel

masajistas terapéuticos

Barberos, peluqueros, estilistas, cosmetólogos y champuizadores

Manicuristas y pedicuros

Artistas de maquillaje y técnicos en depilación y enhebrado de cejas.

Entrenadores físicos e instructores de fitness grupal

Artistas del tatuaje y perforadores

Sastres, zapateros, trabajadores del cuero y reparadores

Recreación e instrucción

Caddies de golf

Profesores de autoenriquecimiento, como instructores de arte y danza.

Pilotos recreativos y de turismo

Guías turísticos y acompañantes

Guías de viaje

Instructores deportivos y recreativos, como profesores de tenis.

¿Qué dice la ley?

La Ley Pública 119-21, incluye una provisión específica en su Título VII, Subtítulo A, Capítulo 2.

Esa sección establece una deducción fiscal especial para los ingresos por propinas.

En lugar de ser una exención total que elimina el impuesto, la ley permite a los contribuyentes que reciben propinas en ocupaciones tradicionalmente relacionadas con ellas deducir de su ingreso imponible una cantidad anual.

La ley no establece un "cero impuesto" directo, sino una deducción. Esto significa que las propinas siguen siendo consideradas ingresos tributables que los trabajadores deben reportar al IRS (Servicio de Impuestos Internos) y a sus empleadores.

¿Cómo funciona la exención de impuestos sobre propinas?

Según el IRS, los empleados deben declarar todas las propinas superiores a $20 mensuales. Sin embargo, bajo la nueva ley, podrán deducir hasta $25,000 de sus ingresos por propinas del impuesto federal sobre la renta.

Aunque seguirán pagando impuestos sobre la nómina (como Medicare y Seguro Social), no adeudarán impuestos federales sobre esa parte de sus propinas. Esto representa un cambio significativo en la tributación de ingresos variables.

¿Quiénes se benefician realmente?

De acuerdo con el Centro de Política Tributaria, el 60 % de los hogares que reportan ingresos por propinas se beneficiarán, con un ahorro promedio de $1,800 anuales. No obstante, el 40 % restante no verá ningún impacto fiscal.

Entre los hogares con ingresos inferiores a $33,000, solo el 1.4 % se beneficiará, con un ahorro promedio de apenas $450 al año. Esto sugiere que el beneficio será más visible en sectores con ingresos medios.

Pequeñas empresas y contratistas: ¿también aplican?

Sí, aunque bajo condiciones específicas. Algunos contratistas independientes y propietarios de pequeñas empresas podrán acceder a la deducción, siempre que sus ingresos netos superen los costos operativos y deducciones, detalla The Economic Times

El IRS publicará directrices adicionales para evitar reestructuraciones artificiales. Aun así, algunas empresas podrían modificar sus modelos de ingreso para maximizar el beneficio fiscal.

Costos fiscales y críticas al programa

El Comité Conjunto sobre Tributación estima que esta deducción costará $32 mil millones en una década. Por su parte, analistas del Congreso proyectan un impacto de $40 mil millones hasta 2028.

En un contexto de déficit presupuestario superior a los $2 billones, algunos expertos cuestionan la sostenibilidad de esta medida, especialmente considerando su alcance limitado entre los trabajadores de menores ingresos.

Certidumbre tributaria para negocios con flujo continuo

La OBBBA también hace permanente la deducción del 20 % prevista en la Sección 199A, que beneficia a negocios con ingresos calificados provenientes de sociedades colectivas, corporaciones S y empresas unipersonales.

Este cambio aporta estabilidad fiscal a inversiones en REIT y MLP, según el Laboratorio de Presupuesto de Yale. En 2023, cerca de 4 millones de trabajadores recibieron propinas, lo que representa el 2.5 % de todos los empleos en EEUU.

