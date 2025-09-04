Ya preparan el uniforme escolar en Caracas: conozca variedad y precios en tiendas

Suscríbete a nuestros canales

Ante el inminente inicio de clases, los padres están en la compra de los uniformes escolares y buscan opciones y precios. Aún se consiguen batas para laboratorio y monos para educación física.

En el Mercado de San Martín se consigue todo para el uniforme escolar. Las chemise para niños en color amarillo o rojo por $ 5, franelas roja, azul, blanca y amarilla entre $ 3 y $ 5.

La chemise blanca cuesta de $ 8 y $ 12 hasta talla 12; igualmente la beige y la azul.

“Tenemos pantalones de gabardina de $ 16 a $ 20, y en marca NT, entre $ 12 y $ 13 en tallas de la 6 a la 16; y $ 15 de la 28 a la 32”, dijo la encargada del Puesto de los Monos, Marlenis Núñez.

Añadió que vende pantalones de poliester en tallas de la 6 a la 10, entre $ 9 y $ 15; y “el pantalón de drill strech por $ 14 y $ 15”.

En el puesto hay batas para laboratorio entre $ 13 Y $ 15. “Para educación física usan mono y franela blanca. El color del mono depende del liceo, tenemos en verde manzana, rojo, amarillo, negro, azul y vino tinto. Las bragas ya no se usan”, dijo.

Afirmó que la venta de uniformes apenas empieza, las dos últimas semanas de septiembre son las más fuertes.

En Mundo Total las prendas del uniforme escolar están en rebaja. Los monos de la talla 2 a la 8 cuestan $ 6,40; chemise para niños blanca o roja por $ 3,60; la chemise blanca, azul o beige por $ 6,20 en tallas de 6 a la 14; y batas para laboratorio por $ 8,40.

El asistente de tienda en Ovejita del centro comercial El Recreo; Jesús Carreño, indicó que la tienda ofrece pantalones de gabardina entre $ 19,50 y $ 26,50, en tallas de la 8 a la 16.

Las chemises en colores blanco, rojo, azul y beige en tallas de la 4 a la 16 entre $ 14 y $ 15; y tallas S a XL por $ 18,50. Los monos entre tallas 2 y 16 valen de $ 18,50 a $ 20,50; y de la S a XL por $ 24.

“Para educación física se usa mono y franela blanca, cuello redondo. Las franelas cuestan entre $ 7 y $ 10 en todas las tallas. Las bragas ya no se usan.”, dijo.

Acotó que la tienda trabaja con Cashea. Los padres están actualmente en la compra. Las mismas siguen después de iniciadas las clases.

El gerente de Macuto en Sambil de Chacao, José Paredes, señaló que en la tienda los pantalones escolares de gabardina o poliéster cuestan $ 26 y $ 27.

Las chemises rojas, blancas, azul y beige, en todas las tallas, cuestan $ 14,99, las franelas blancas y rojas por $ 9; los monos por $ 14 y $ 15 en todas las tallas; batas para laboratorio por $ 18. La tienda trabaja con Cashea.

“Para hacer educación física usan mono y franela. Las franelas las compran y en el colegio la mandan a bordar. Las bragas solo las usan en colegios de monjas”, dijo.

