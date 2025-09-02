Padres están activos con la compra de zapatos escolares con Cashea: conozca las tiendas y precios

Suscríbete a nuestros canales

El regreso a clases está a la vuelta de la esquina y los padres están en la compra del calzado escolar, y con Cashea. Zapaterías ofrecen variados modelos y ofertas.

En las zapaterías Apolo Shoes hay calzados escolares deportivo semi casual que pueden servir tanto para hacer deporte como para el diario en colores blanco o negro; y el modelo es de trenzas. Este zapato es unisex, se consigue en tallas pequeñas por $ 28 y en tallas grandes por $ 30.

En la tienda también hay un modelo casual para niñas por $ 30; entre otros modelos.

La gerente de la zapatería Apolo Shoes en Sabana Grande, Yaseira Rangel, señaló que “el modelo que más compran los padres es el deportivo negro porque dicen que no se mancha tanto como el blanco”.

Destacó que la gente está en la compra del calzado escolar. “Los venezolanos siempre dejan todo para última hora y ahora se ve más venta que en semanas anteriores, aunque también puede ser que le dieron prioridad a las vacaciones y ahora, con la quincena, a los zapatos del colegio”.

Destacó que en una semana, cinco modelos de zapatos para la escuela se agotaron.

La tienda trabaja con Cashea y Rangel dijo que los clientes lo usan para comprar el calzado escolar.

El vendedor de Radical Shoes, David Gutiérrez, indicó que la tienda ofrece zapatos escolares blancos y negros en modelos deportivos con trenzas y cierre mágico, que se pueden usar para el diario y para hacer deporte.

Agregó que también hay zapatos para escoger entre corte bajo y altos tipo botín. “El botín es uno de los más solicitados y el deportivo con suela irregular es el que más compran para hacer deporte”.

Los zapatos de talla grande cuestan $ 30 y los de talla pequeña valen $ 28. Aseguró que la gente aún acude a la zapatería a comprar el zapato escolar. Algunas personas lo dejan para última hora, y otros porque su presupuesto no los ayuda, gastan en otras cosas y dejan de último comprar los zapatos.

Precisó que la tienda trabaja con Cashea para llevar los zapatos de la escuela financiados. “La mayoría de la gente usa Cashea para comprar el zapato escolar”.

Gutiérrez señaló que Apolo Shoes ofrece una promoción con la compra de un par de zapatos escolares. El cliente se lleva un regalo que consiste en unos audífonos o en una caja de lápices con borrador y sacapuntas; que vienen dentro de la caja del calzado.

El vendedor de Prime Shoes, Yohser Arraéz, manifestó que en la tienda se consigue calzado escolar Vita Kids deportivos blancos o negros, con trenzas o cierre mágico entre $ 21 y $ 27, igualmente los RS21 entre $ 21 y $ 30; y los Volpe entre $ 25 y $ 30.

Acotó que estos modelos están en promoción porque quedan pocas tallas. “Llevan más los zapatos RS21 porque son cosidos y duran más”.

Precisó que la gente compra zapatos escolares en la tienda todos los días. “Cobraron y prefieren no dejarlo para última hora porque las clases empiezan el 15 de septiembre; aunque algunos sí lo dejan de último”.

En la tienda se puede comprar con Cashea y pagar los zapatos en cuotas sin intereses, la mayoría de la gente lo hace.

El gerente de zapatería Twins. Edwin Barreto, señaló que la tienda ofrece zapatos deportivos escolares, que sirven para el diario y para hacer deporte. Su precio oscila entre $ 25 y $ 30.

“Desde hace semana y media los zapatos escolares se venden bastante. Con Cashea la gente se lleva de dos a tres pares de zapatos para un solo niño o para varios”, aseguró.

