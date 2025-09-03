Padres están pilas con compra del morral escolar: conozca los precios y combos

Suscríbete a nuestros canales

Cada año, los padres compran los bolsos o morrales para el nuevo año escolar. Comercios y ferias ofrecen el producto por unidad o en combo, y hacen ofertas.

Un bolso o morral grande, unicolor o con motivos infantiles cuesta $ 28. El bolso se cambia todos los años a medida que se deteriora, según comentan los comerciantes.

“La gente está en la compra desde hace rato y lo que más llevan son los combos de bolso con cartuchera o con lonchera”, dijo la vendedora de Radical Shoes, Yasmary Moreno.

En la zapatería Radical Shoes de Sabana Grande, un combo de bolso con lonchera y cartuchera cuesta $ 30, en varios dibujos, como por ejemplo Capibara, o chigüire, que está de moda.

“El bolso lo cambian todos los años porque a medida que se lava, se deteriora”, dijo.

Añadió que la tienda trabaja con Cashea y señaló que es una ventaja comprar con la app de financiamiento. “Con Cashea compraron los bolsos la mayoría de los padres hasta ahora. Compran de a uno o dos bolsos según el número de hijos”.

Acotó que los buhoneros tienen los bolsos más baratos, pero no trabajan con Cashea. Aun después de iniciadas las clases, los representantes vienen a comprar, hasta noviembre.

En Traki de Sabana Grande se consiguen los bolsos o morrales escolares, los hay grandes, unicolores o estampados, e impermeables por $ 12.

La cajera María Ortega comentó que “hace una semana comenzó a llegar la mercancía escolar; y en octubre llega aún más porque coincide con el inicio de las clases”. La tienda está afiliada a Cashea.

“La gente ya está en la compra de los morrales y llevan tanto los estampados como unicolor. Usan mucho Cashea para comprar los bolsos escolares”, afirmó.

Foto: José Félix Lara

Indicó que de acuerdo con la calidad y el cuidado que se le dé al bolso, hay que cambiarlo anualmente. Hay niños que cuidan.

Morrales se venden con 20 % de descuento

En Mundo Total de Sabana Grande hay variedad de bolsos escolares con 20 % de descuento. Los bolsos Totto grandes, que constaban $ 15, ahora valen $ 12, son impermeables, en todos los colores y estampados.

Hay morrales escolares para niños con los muñequitos de moda como Hello Kitty o capibara (chigüire), Stich; entre otros; los que costaban $ 7,70 bajaron a $ 6, y los de $ 9 cuestan 7,2. El de la Bubu, impermeable, vale $ 8.

Ferias populares venden los bolsos escolares

En la Feria Soy Mujer, ubicada en San Jacinto, se consiguen los morrales escolares. Los bolsos para niños están en $ 8; $ 10 y $ 12 en tamaños pequeño, mediano y grande; con motivos de Hello Kitty, Frozen; entre otros.

“Tenemos los morrales Nómada con malla, los que piden los liceos según la norma, por $ 12”, dijo la vendedora Desiree Polo.

Señaló que ofrece un combo de morral con luces (que se activan al toque), lonchera y cartuchera por $ 15; tanto para niñas como niños; en motivos de Frozen, Sonic2, Spiderman; entre otros.

Además, ofrecen un morral grande Totto, grande en color negro, por $ 15.

En otro puesto, la vendedora Joreany Reyes ofrece el combo de morral, cartuchera y lonchera por $ 15; un bolso solo por $ 5; y un bolso Totto para adolescentes negro o estampado por $ 15

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube