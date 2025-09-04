Más de $1.702 en tu bolsillo: los residentes de este estado elegibles recibirán beneficios en septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Alaska ha anunciado la fecha de emisión de cheques de estímulo por un total de $1.702, un desembolso que muchos residentes ya esperaban con ansias.

Este pago, parte del Fondo Permanente de Alaska, busca inyectar un impulso económico a las familias y comunidades en todo el territorio.

Con la distribución de estos fondos, el gobierno estatal cumple su compromiso de compartir la riqueza de los recursos naturales de Alaska con sus ciudadanos, ofreciendo un alivio financiero muy necesario en tiempos de incertidumbre económica.

¿De qué trata el Fondo Permanente de Alaska?

El Fondo Permanente de Alaska (Alaska Permanent Fund) es un fondo de fideicomiso creado por el estado de Alaska en 1976 para gestionar y ahorrar una parte de los ingresos generados por la explotación de sus recursos naturales, principalmente el petróleo.

La idea detrás de su creación fue garantizar que una porción de la riqueza petrolera de Alaska se conservara para las futuras generaciones.

Este fondo se gestiona a través de la Alaska Permanent Fund Corporation y se invierte en una cartera diversificada que incluye acciones, bonos, bienes raíces e infraestructura.

Una de sus características más conocidas es el dividendo anual que se distribuye a los residentes de Alaska, conocido como el Dividendo del Fondo Permanente (Permanent Fund Dividend o PFD).

Este dividendo, cuyo monto varía cada año dependiendo del desempeño del fondo, se ha convertido en una forma de ingreso para los ciudadanos y es a menudo considerado un ejemplo de renta básica universal en la práctica.

¿Cuándo se estarán distribuyendo los pagos del cheque de estímulo en Alaska?

De acuerdo con la página web del estado de Alaska, si tu solicitud de 2024 (o años anteriores) alcanza el estado de "Elegible-No pagado" el 3 de septiembre de 2025, la emitirán el 11 de septiembre de 2025.

Si tu solicitud de dividendos de 2025 (o años anteriores) alcanzan el estado de "Elegible-No pagado" el 18 de septiembre de 2025, la pagarán el 2 de octubre de 2025.

Si tu solicitudes de 2025 (o años anteriores) alcanza el estado de "Elegible-No pagado" el 13 de octubre de 2025, la distribuirán el 23 de octubre de 2025.

¿Cómo consultar el estado de la solicitud del cheque de estímulo en Alaska??

Revisa el estado de tu solicitud entrando a "myPFD". Asegúrate de que tu dirección esté actualizada.

Si firmaste electrónicamente tu solicitud de PFD, simplemente inicia sesión en "myPFD" y actualiza tu dirección en línea.

También puedes completar el Formulario de Cambio de Dirección y entregarlo en una de nuestras oficinas.

¿Qué debes hacer si cambiaste de dirección o banco?

Si te mudaste o cambiaste tu información bancaria, envía estos cambios a la División del Fondo Permanente (PFD) antes del 31 de agosto de 2025.

Así podrán actualizar tus datos a tiempo para los pagos masivos de octubre, explica el sitio web oficial del programa.

Si usaste una cuenta de myAlaska para tu solicitud, puedes hacer los cambios directamente en myPFD.

De lo contrario, imprime, completa y envía el Formulario de Cambio de Dirección o el Formulario de Método de Pago, que encontrarás en el menú FORMULARIOS 2025 en el sitio web del PFD.

Ten en cuenta que no podemos hacer cambios de dirección o de depósito directo por teléfono.

