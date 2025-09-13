USCIS moderniza E-Verify+: descubre qué es y cómo beneficia a los inmigrantes

Suscríbete a nuestros canales

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos (USCIS) dio a conocer un nuevo programa piloto que transformará el proceso de verificación del empleo: E-Verify+.

Se trata de una expansión del actual sistema E-Verify, que dará una respuesta más efectiva y segura para los empleados y los empleadores.

Esta iniciativa nace de la necesidad de modernizar el proceso de verificación de elegibilidad laboral, el cual es fundamental para comprobar que las personas empleadas en Estados Unidos están legalmente autorizadas para trabajar.

E-Verify+ tiene como misión simplificarse, tener menos errores, y alcanzar el objetivo de erradicación de los fraudes en la documentación.

¿Qué es E-Verify+?

De acuerdo con USCIS, E-Verify+ es un programa piloto que integra y expande las capacidades del actual sistema E-Verify. Su principal diferencia radica en la automatización y la verificación biométrica.

Mientras que el E-Verify tradicional se basa en la confrontación de datos de un Formulario I-9 con registros federales, E-Verify+ incorpora tecnología de reconocimiento facial y de huellas dactilares para confirmar la identidad y el estatus migratorio del empleado.

Este enfoque biométrico proporciona un nivel de seguridad mucho mayor, eliminando la necesidad de presentar documentos físicos en muchos casos.

El sistema procesa la información en tiempo real, lo que agiliza significativamente el proceso de contratación.

Los empleadores participantes en este programa piloto recibirán una orientación detallada y apoyo técnico de parte de USCIS para asegurar una implementación exitosa.

¿Para qué sirve y cómo beneficia a inmigrantes?

El propósito de E-Verify+ es doble: por un lado, facilita el cumplimiento de las leyes laborales para los empleadores, y por otro, protege a los trabajadores autorizados de la discriminación y el fraude.

Para los empleadores, E-Verify+ simplifica la verificación y reduce la carga administrativa, minimizando errores y potenciales sanciones.

Para los trabajadores, en particular los inmigrantes, el programa ofrece una serie de beneficios importantes.

Primero, acelera el proceso de contratación, ya que la verificación de su autorización de empleo es casi instantánea. Segundo, reduce el riesgo de robo de identidad y el uso de documentos fraudulentos.

Además, al ser un sistema más robusto y confiable, ayuda a los empleadores a tener una mayor confianza en la validez de la autorización de empleo de un trabajador, lo que puede mitigar la renuencia a contratar a inmigrantes con documentos legítimos por miedo a un escrutinio legal.

E-Verify+ busca crear un entorno laboral más transparente y equitativo para todos, asegurando que solo las personas con autorización legal para trabajar sean contratadas, pero sin crear barreras innecesarias para quienes sí la tienen.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



