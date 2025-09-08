¿Es obligatorio el Seguro de Inquilinos en EE.UU.? Descubre sus precios y para qué sirve

Suscríbete a nuestros canales

En estados Unidos (EEUU) existen una variedad de seguros que ayudan a las personas a proteger sus pertenencias o que ofrecen alivio en ciertas circunstancias, y los inquilinos no son la excepción, estos también cuentan con una opción especializada, te contamos todo lo que debes saber.

En este caso estamos hablando de los renter's insurance o seguro de inquilinos, los cuáles son pólizas que protege al arrendatario, no al dueño de la propiedad.

Cubren tres áreas principales:

Bienes Personales: protege tus pertenencias personales, como muebles, ropa, aparatos electrónicos y otros objetos, en caso de que sean dañados, destruidos o robados debido a eventos cubiertos, como un incendio, un robo o vandalismo. El seguro del propietario solo cubre la estructura del edificio, no tus bienes.

protege tus pertenencias personales, como muebles, ropa, aparatos electrónicos y otros objetos, en caso de que sean dañados, destruidos o robados debido a eventos cubiertos, como un incendio, un robo o vandalismo. El seguro del propietario solo cubre la estructura del edificio, no tus bienes. Responsabilidad Civil: ofrece protección si una persona se lesiona en tu vivienda y te demanda, cubriendo los gastos médicos y los costos legales asociados.

Incluso, la cobertura de responsabilidad civil del seguro para inquilinos generalmente paga las facturas médicas si su perro muerde a alguien en su casa o en un paseo.

Gastos de Manutención Adicionales: cubre los gastos temporales de vivienda, como estancias en hoteles y comidas, si tu residencia queda inhabitable debido a un evento cubierto por la póliza.

¿Cómo inquilino debe contratar un seguro de inquilinos de forma obligatoria?

Hasta el momento, el seguro de inquilinos no es obligatorio por ley en ningún estado de EEUU, no existe una ley federal o estatal que te obligue a contratar esta póliza.

Sin embargo, es posible que tu arrendador o empresa de administración te lo exija, como un requisito del contrato de arrendamiento.

Es decir, la obligatoriedad de este seguro no es legal, sino de tipo contractual.

Desde el Insurance Information Institute señalan que la mayoría de los arrendadores lo solicitan para protegerse de posibles reclamaciones de responsabilidad y porque es una póliza de bajo costo que protege los bienes del inquilino, algo que el seguro del dueño de la propiedad no cubre.

Costos y cobertura para inquilinos

Según un reciente estudio realizado por Valuepenguin.com, el seguro de inquilinos tiene un precio promedio de $18 por mes, o $215 por año, con un deducible de unos $500.

Sin embargo, advierten que las tarifas fluctúan entre $7 y $52 por mes, según el lugar donde viva y la compañía que elija.

Para la cobertura de propiedad personal: ofrecen hasta $30.000 según corresponda.

Este dinero protege desde muebles hasta ropa y dispositivos electrónicos.

Además, los seguros de inquilinos generalmente protegen tus cosas a donde sea que las lleves.

Para la cobertura de responsabilidad civil: otorgan un alivio de hasta $100.000

Esto incluye costos médicos de los huéspedes lesionados.

También pagará para reparar o reemplazar la propiedad de otras personas que dañes accidentalmente.

Para la cobertura por pérdida de uso: le pueden pagar hasta $9.000

En este sentido, señalan que la mejor manera de averiguar cuánta cobertura necesita es creando un inventario de todos sus artículos.

