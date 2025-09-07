SNAP Texas: esta es la fecha exacta en que los beneficiarios recibirán sus pagos del 8 al 14 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Texas, Estados Unidos (EEUU), realizará una nueva ronda de pagos semanales para las personas de bajos ingresos a las que se les dificulta cubrir sus necesidades, le decimos quiénes cobrarán sus beneficios hasta el 14 de septiembre.

Tenga presente que SNAP es el programa de asistencia alimentaria más grande de EEUU, ayuda a las personas a poner comida en la mesa durante todo el año.

Los beneficios de alimentos de SNAP, en el caso de Texas, se depositan en una tarjeta llamada Lone Star, y se puede usar como una tarjeta de crédito en cualquier tienda que acepte SNAP.

Además, en el estado también se puede utilizar para realizar compras de alimentos en línea.

Con respecto al monto de los pagos, SNAP señala que el ingreso a recibir depende de los ingresos y tamaño del hogar.

Desde octubre de 2024 se estableció la siguiente tabulación máxima de beneficios en casi todos el país:

Tamaño del hogar 1: $292

Tamaño del hogar 2: $536

Tamaño del hogar 3: $768

Tamaño del hogar 4: $975

Tamaño del hogar 5: $1158

Tamaño del hogar 6: $1390

Tamaño del hogar 7: $1536

Tamaño del hogar 8: $1756

+ $219 por cada persona adicional.

Estos montos serán modificados el próximo mes, en la mayoría de los estados se incrementará.

Fecha en la que recibirá su beneficio según su número de caso

Todo beneficiario o solicitante de SNAP debe tener presente que cada estado tiene fechas diferentes de pago.

En Texas los pagos suelen enviarse del día 1 al 28, todos los meses del año.

Por otra parte, deben tener claro que los días de pago exactos para los beneficiarios suelen estar definidos, en casi todos los territorios de EEUU, según la terminal de su número de caso SNAP, o Grupo de Determinación de Elegibilidad, conocido como EDG.

En el caso de Texas, se toman en cuenta los últimos dos números del EDG.

En esta oportunidad, el portal de Marca America señala que los beneficiarios recibirán sus pagos SNAP durante este mes del 08 al 14 de septiembre, distribuidos de la siguiente forma:

Terminales del 25 al 27 - Reciben su pago el 8 de septiembre

terminales de 28 al 31 - Cobran del 9 de septiembre

Terminales del 32 al 34 – Reciben su pago el 10 de septiembre

Terminales del 35 al 38 – Cobran el 11 de septiembre

Terminales del 39 al 41 - Reciben su pago el 12 de septiembre

Terminales del 42 al 45 – Cobran el 13 de septiembre

Terminales del 46 al 49 – reciben su pago el 14 de septiembre.

Vale la pena destacar que, en un artículo anterior, Marca America había indicado que los pagos arrancaban a partir del 16 de septiembre, debido a que el mes daba inicio con un feriado.

Sin embargo, en el Manual de obras de Texas se corrobora que los pagos son del 1ro al 28 de cada mes y no mencionan dicha excepción o cambio durante los feriados.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube