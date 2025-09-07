Jubilación en EEUU: la herramienta que calcula cuándo le conviene más retirarse y qué beneficios podrá recibir

Suscríbete a nuestros canales

No todas las personas que deciden empezar a recibir su jubilación en Estados Unidos (EEUU) terminan recibiendo los mismos beneficios de la Administración del Seguro Social (SSA), el monto que pueden recibir mensualmente depende de diversos factores.

Y esos factores no son pocos o en muchos casos resulta un poco difícil de organizar y definir, por lo que muchas personas cometen errores que los llevan a creer que podrán obtener ciertos montos y al final resulta que se encuentran por debajo de esos pagos meta que habían previsto.

Sin embargo, la SSA cuenta con una herramienta que le permite a las personas que están pensando en la jubilación compilar toda la información necesaria, ni más ni menos, para definir un aproximado cercano a cuáles serían sus beneficios reales.

Factores que definen el total de beneficios que puede recibir un jubilado

Para este cálculo la SSA considera:

El historial de ganancias: este es considerado uno de los factores más importantes.

La SSA calcula el monto de su beneficio en función de tus 35 años de mayores ingresos durante tu vida laboral.

Para que las cifras reflejen los cambios en los salarios promedio a lo largo del tiempo, la SSA "indexa" o ajusta sus ganancias anuales a la inflación.

Si has trabajado menos de 35 años, la SSA contará con un ingreso de $0 por cada año que falte para llegar a 35, lo que reducirá el monto de tu beneficio.

Edad de jubilación

La edad en la que decidas empezar a recibir los beneficios tiene un impacto significativo en el monto.

- Edad de jubilación completa (Full Retirement Age - FRA): Es la edad en la que tienes derecho a recibir el 100% de tu beneficio. Esta edad varía según tu año de nacimiento (por lo general, está entre los 66 y 67 años).

- Jubilación temprana: Puedes comenzar a recibir los beneficios a partir de los 62 años, pero tu pago se reducirá permanentemente. Por ejemplo, si te jubilas a los 62 años, tu beneficio podría ser hasta un 30% menor que tu monto completo.

- Jubilación aplazada: Si pospones el inicio de tus beneficios más allá de tu edad de jubilación completa, tu pago mensual aumentará un cierto porcentaje por cada año que esperes, hasta que cumplas los 70 años.

Monto de Seguro Primario (Primary Insurance Amount - PIA)

La SSA utiliza tu historial de ganancias (el promedio de tus 35 años de mayores ingresos) para calcular tu Monto de Seguro Primario (PIA).

Este es el monto base de tu beneficio mensual.

El PIA es lo que recibirías si te jubilaras exactamente en tu edad de jubilación completa.

Impuestos del Seguro Social (FICA): para ser elegible para los beneficios, debes haber trabajado y pagado los impuestos del Seguro Social durante un mínimo de 10 años (acumulando 40 "créditos" de trabajo).

Calculadora de beneficios de la SSA: así funciona

La calculadora, solicita que se ingresen todas online de la SSA requiere que se ingresen las ganancias de su Estado de cuenta del Seguro Social, las cuales puede consultar en su cuenta personal de my Social Security | SSA.

Desde la calculadora podrá comparar los efectos de diferentes escenarios de edad de jubilación, por ejemplo, tomando como base la edad.

Además, la calculadora por internet se actualiza periódicamente, con nuevos aumentos de beneficios y otras cantidades de beneficios.

Por lo tanto, es posible que el cálculo estimado de los beneficios en el futuro sea diferente de aquellos calculados en el presente.

De hecho, la actualización más reciente de esta calculadora fue en septiembre de 2025: Planificador de beneficios: Jubilación | Calculadora por Internet | Administración del Seguro Social, solo debe bajar hasta llegar a la tabla en dónde deberá empezar a llenar sus datos.

Es sencillo y cada factor tiene su explicación para una mayor compresión:

Si no está seguro sobre su edad plena de jubilación, también puede hacer uso de la calculadora de la edad de jubilación: https://www.ssa.gov/es/prepare/plan-retirement.

Además, si recibe una pensión que se basa en un trabajo no cubierto por el Seguro Social (por ejemplo, trabajo del gobierno federal, estatal o municipal), podría deducir la cantidad de beneficios que podemos pagarle: https://www.ssa.gov/es/prepare/government-and-foreign-pensions.

Por otra parte, si es elegible para recibir beneficios como cónyuge o cónyuge sobreviviente, también tiene un calculadora ajustada a la necesidad: https://www.ssa.gov/espanol/beneficios/jubilacion/planificador/calc-ajuste.html.

