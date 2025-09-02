Guía de jubilación: ¿Quieres tus beneficios? Te decimos cómo solicitar el Seguro Social en EE. UU.

Suscríbete a nuestros canales

Los beneficios del Seguro Social en Estados Unidos (EEUU) los pueden solicitar las personas que ya tienen una edad para jubilarse, las que dejan de trabajar por una incapacidad o ceguera, o las personas que tienen problemas para pagar sus necesidades básicas, como comida y ropa.

Según la página oficial de la Administración del Seguro Social (EEUU), los cónyuges, los excónyuges y los sobrevivientes también pueden solicitar los beneficios. Pero con ciertas condiciones.

¿Cuáles son los montos qué entrega el Seguro Social?

La cantidad que reciben los jubilados del Seguro Social depende de su edad. Por ejemplo, si una persona se jubila a la edad completa, que en EE. UU. son los 67 años, puede recibir un pago mensual máximo de $4.018. Si alguien se jubila a los 62, puede recibir un máximo de $2.831.

Si decides esperar para jubilarte, tus beneficios mensuales aumentan. El Seguro Social paga un bono por esperar a solicitar los beneficios.

De acuerdo con la Administración del Seguro Social, una persona que se jubila a los 70 años puede recibir un máximo de $5.108 al mes.

¿Cómo solicitar los beneficios de jubilación?

Puedes solicitar los beneficios en el sitio web de la Administración del Seguro Social o en sus oficinas de forma presencial.

El programa te hará una serie de preguntas que te tomarán diez minutos o menos. Las preguntas te ayudarán a saber si calificas para los beneficios. La solicitud se puede hacer para un adulto o para un niño.

Además, los interesados en reclamar los beneficios de jubilación pueden hacer un cálculo virtual en la página oficial del SSA en pocos minutos. Lo más importante es que seas ciudadano o residente legal estadounidense y cumplir con el mínimo de créditos laborales.

