Texas cambia algunas leyes desde septiembre: incluye normativa para escuelas y vías públicas

Aproximadamente unas 750 nuevas leyes entran en vigor en Texas este 1 de septiembre, cambiando el panorama legal en diversas áreas.

El gobernador Greg Abbott firmó una gran lista de proyectos de ley, los cuales abordan desde la educación y la seguridad pública hasta la infraestructura y las políticas sociales.

Estos cambios masivos reflejan las prioridades del Estado, aunque algunos generan intensos debates y enfrentamientos legales. La legislación tiene como objetivo impactar la vida diaria de los texanos, desde el salón de clases hasta el ámbito laboral y familiar.

Legislaciones

El proceso legislativo es objeto de críticas, especialmente en lo que respecta a la manipulación de distritos electorales, un tema que provoca controversia y discusiones sobre la equidad democrática en el estado.

A pesar de las polémicas, el conjunto de leyes aprobadas demuestra un esfuerzo por reformar aspectos clave de la sociedad texana.

Se espera que esta nueva normativa genere una serie de efectos en la economía y la vida social, mientras los ciudadanos y las empresas se adaptan a las nuevas reglas.

Nuevas leyes de Texas

Reformas educativas : La Ley del Senado 2 crea un programa de vales escolares que permite a los padres usar fondos públicos para matrículas en escuelas privadas. La Ley de la Cámara de Representantes 2 destina 8.500 millones de dólares a la financiación de escuelas públicas, incluyendo salarios para maestros y educación especial. Adicionalmente, la Ley de la Cámara de Representantes 1481 prohíbe el uso de teléfonos móviles en las escuelas, mientras la Ley de la Cámara de Representantes 27 requiere que todos los estudiantes de secundaria tomen un curso de educación financiera personal.

: La Ley del Senado 2 crea un programa de vales escolares que permite a los padres usar fondos públicos para matrículas en escuelas privadas. La Ley de la Cámara de Representantes 2 destina 8.500 millones de dólares a la financiación de escuelas públicas, incluyendo salarios para maestros y educación especial. Adicionalmente, la Ley de la Cámara de Representantes 1481 prohíbe el uso de teléfonos móviles en las escuelas, mientras la Ley de la Cámara de Representantes 27 requiere que todos los estudiantes de secundaria tomen un curso de educación financiera personal. Seguridad pública : La Ley de la Cámara de Representantes 33 exige que las agencias policiales desarrollen políticas de respuesta a tiradores activos. La Ley del Senado 835, conocida como "Ley de Trey", prohíbe los acuerdos de confidencialidad en casos de agresión sexual y trata de personas. Varias otras leyes, como la Ley de la Cámara de Representantes 2000 ("Ley Audrii"), endurecen las penas y requisitos de registro para delincuentes sexuales que atacan a menores.

: La Ley de la Cámara de Representantes 33 exige que las agencias policiales desarrollen políticas de respuesta a tiradores activos. La Ley del Senado 835, conocida como "Ley de Trey", prohíbe los acuerdos de confidencialidad en casos de agresión sexual y trata de personas. Varias otras leyes, como la Ley de la Cámara de Representantes 2000 ("Ley Audrii"), endurecen las penas y requisitos de registro para delincuentes sexuales que atacan a menores. Política sanitaria y social : La Ley de la Cámara de Representantes 46 amplía el programa de marihuana medicinal a más pacientes, incluyendo aquellos con dolor crónico y la enfermedad de Crohn. Además, la Ley de la Cámara de Representantes 229 codifica las definiciones de “hombre” y “mujer” basadas en el sexo biológico en la legislación estatal.

: La Ley de la Cámara de Representantes 46 amplía el programa de marihuana medicinal a más pacientes, incluyendo aquellos con dolor crónico y la enfermedad de Crohn. Además, la Ley de la Cámara de Representantes 229 codifica las definiciones de “hombre” y “mujer” basadas en el sexo biológico en la legislación estatal. Infraestructura : El proyecto de Ley del Senado 7 destina 1.000 millones de dólares anuales al Fondo del Agua de Texas, con el objetivo de mejorar la infraestructura hídrica del estado. Por su parte, la Ley del Senado 15 promueve la vivienda asequible, mientras que la Ley del Senado 17 restringe la propiedad de tierras por parte de residentes de ciertos países extranjeros.

: El proyecto de Ley del Senado 7 destina 1.000 millones de dólares anuales al Fondo del Agua de Texas, con el objetivo de mejorar la infraestructura hídrica del estado. Por su parte, la Ley del Senado 15 promueve la vivienda asequible, mientras que la Ley del Senado 17 restringe la propiedad de tierras por parte de residentes de ciertos países extranjeros. Políticas culturales y religiosas: La Ley del Senado 11 permite tiempo para la oración en las escuelas, y la Ley del Senado 965 protege el derecho de los empleados escolares a orar durante su horario de trabajo. Estas leyes han enfrentado desafíos legales.

Recomendaciones

Para cumplir con estas nuevas leyes, los ciudadanos y las organizaciones en Texas deben informarse y adaptar sus prácticas.

Las regulaciones se aplican a diversas poblaciones, desde estudiantes y padres hasta profesionales de la salud, dueños de propiedades y agencias de seguridad.

Por ejemplo, la Ley de la Cámara de Representantes 1481 impone una política de cero tolerancia para los estudiantes que usen teléfonos celulares en las escuelas, y su incumplimiento puede resultar en la confiscación del dispositivo.

En el ámbito empresarial, las compañías que manejan datos deben estar al tanto de las regulaciones de seguridad y privacidad.

Sanciones

El no cumplimiento de estas leyes puede acarrear diversas sanciones según los códigos legales de Texas.

Por ejemplo, las agencias de policía que no desarrollen las políticas exigidas por la Ley de la Cámara de Representantes 33 podrían enfrentar recortes de fondos estatales o demandas legales.

La Ley del Senado 835 introduce penalidades severas para quienes intenten silenciar a las víctimas de crímenes violentos a través de acuerdos de confidencialidad.

De acuerdo con el Centro de Políticas de Texas, la mayoría de las nuevas leyes acarrean sanciones civiles o penales si se violan. Estas sanciones pueden incluir multas, cargos por delitos menores o incluso condenas por delitos graves, dependiendo de la gravedad del acto.

