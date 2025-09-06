Peligrosa enfermedad azota a comunidades de EEUU: conozca cómo se propaga y sus síntomas

Suscríbete a nuestros canales

Investigadores de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EEUU) alertaron que el cambio climático podría incrementar los casos de una enfermedad en comunidades del país, sobre todo en aquellas zonas de bajos ingresos debido a que están expuestas a condiciones meteorológicas extremas, padecen afecciones que las hacen vulnerables a enfermedades infecciosas y desastres naturales.

Se trata de la legionelosis, un tipo de neumonía causada por la bacteria Legionella, que se desarrolla en el agua caliente. Así como en aguas templadas y estancadas, encontrándose con frecuencia en ríos, arroyos, lagos y sistemas de tuberías.

Los especialistas advierten que cualquier persona puede contagiarse al inhalar diminutas gotas de agua contaminadas, refiere RT.

Síntomas de la enfermedad

Suelen aparecer entre dos y diez días después de la exposición a la bacteria y pueden incluir dolor de cabeza, dolores musculares, dificultad para respirar, tos y fiebre.

Según la Organización Mundial de la Salud, la legionelosis, también conocida como la enfermedad del legionario, puede manifestarse con distinta severidad, desde afecciones leves con fiebre hasta neumonías graves que pueden resultar mortales.

Ciudad más afectada por la enfermedad

Hasta la fecha, alrededor de 25.000 personas han contraído esta enfermedad y unas 5.000 murieron en Estados Unidos, siendo Nueva York la de más alta incidencia.

Las autoridades sanitarias neoyorkinas declararon recientemente un brote en el barrio de Harlem, donde se registran 114 casos, 6 hospitalizados y 7 muertos.

