La gorra que unió a todos: el final feliz de una historia que empezó con un millar de críticas en redes sociales

Piotr Szczerek, el empresario polaco y CEO de Drogbruk, pasó de llevar una vida de lujo y bajo perfil a convertirse en protagonista, donde en plena jornada del US Open, le quitó a un chico la gorra firmada por el tenista Kamil Majchrzak y la escena se volvió viral.

Como era de esperarse, el hecho indignó a muchos usuarios donde dejaron miles de comentarios en contra del hombre de la discordia, a este, lo definieron como un “idiota” y definieron su acción como “repugnante” e “irrespetuosa”.

“Ojalá Kamil se hubiera dado cuenta y lo hubiera reprendido por ello”, escribió otra persona. Incluso, ESPN manifestó que se trató de una “indignante actitud”.

El hecho tomó repercusión y el video llegó a los ojos del tenista Kamil Majchrzak, que decidió repostearlo a través de distintas capturas en su cuenta personal de Instagram, seguida por más de 24.000 followers, y el siguiente texto: “Después del partido, no registré que mi gorra no llegó al chico. Tengo suficientes gorras, así que estoy preparado para eso”.

Luego de ello, pidió a sus seguidores ayuda a encontrar al chico, posteando lo siguiente “Hola chicos, ¿podrían ayudarme a encontrar al niño de mi partido? Si eres tú (o tus padres ven esto), por favor envíame un mensaje directo“.

Final Feliz

Afortunadamente, las redes sociales hicieron lo suyo, y el tenista polaco compartió un video en sus historias contando que se pudo encontrar con el niño, quien finalmente recibió su gorra. "Hoy, después de calentar, tuve una gran reunión. ¿Lo reconocen?", escribió el tenista junto al registro donde se le ve con el menor. "Hola mundo, junto con Brock les deseamos un gran día".



El pequeño no solo recibió la gorra, sino también otros souvenirs del tenista, convirtiendo el encuentro en un recuerdo inolvidable.

Rompe el silencio

El director ejecutivo de la compañía de pavimentación Drogbruk, rompió el silencio y emitió un comunicado el lunes luego de la controversia que generó en redes sociales tras robarse la "gorra viral" autografiada por la estrella del tenis polaco

"Debido a la situación ocurrida durante el partido de Kamil Majchrzak en el US Open, quisiera ofrecer mis más sinceras disculpas al niño afectado, a su familia, a todos los aficionados y al propio jugador. Cometí un grave error", escribió el multimillonario en las redes sociales de su empresa.

Luego de disculparse, explicó que en la emoción del momento creyó que el tenista le estaba entregando la gorra a sus hijos y no al otro niño. "Hoy sé que hice algo que parece como haberle robado deliberadamente un recuerdo a un niño. No era mi intención, pero eso no cambia el hecho de que lastimé al niño y decepcioné a los aficionados", agregó.

"Esta es una lección de humildad dolorosa, pero necesaria para mí. Por lo tanto, participaré aún más activamente en iniciativas de apoyo a niños y jóvenes, y en acciones contra la violencia y el odio. Creo que solo con acciones puedo reconstruir la confianza perdida", concluyó.

¿Quién es Piotr Szczerek?

El hombre ha sido identificado como Piotr Szczerek, es un empresario polaco que es director ejecutivo de la empresa de pavimentación Drogburk.

En las redes sociales se han referido a él como un "CEO millonario", si bien no se ha podido comprobar su fortuna, su posición dentro de la empresa está confirmada. De hecho, el propio Kamil Majchrzak confirmó al New York Post la identidad de Piotr, pues el empresario es patrocinador de la federación de tenis de Polonia.

