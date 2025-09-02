El futuro de Bolsonaro en la cuerda floja: qué pasaría si es condenado y la pena que podría recibir

Suscríbete a nuestros canales

El fiscal general, Paulo Gonet, pidió este martes a la Corte Suprema que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y otros siete acusados sean declarados culpables de cinco delitos.

La Fiscalía General "espera que el juicio acepte la procedencia de la acusación producida", dijo Gonet tras presentar los cargos por golpismo, reportó EFE.

Gonet presentó un relato sobre la actividad de lo que calificó como "organización criminal", que tenía el objetivo de "desconocer la voluntad popular" e impedir que el progresista Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el poder tras derrotar a Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022.

El fiscal responsabilizó a Bolsonaro por las protestas tras las elecciones y por los campamentos frente a cuarteles del Ejército en los que se exigía un golpe para impedir la investidura de Lula.

Sostuvo que, además, la investigación desveló un intercambio de mensajes "constante" entre algunos acusados, todos del entorno más íntimo de Bolsonaro, y los "líderes" de esas protestas, en los que los revoltosos eran animados a "mantenerse firmes y no ceder".

Según Gonet, eso condujo a los sucesos del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el propio Supremo en Brasilia, exigiendo una "intervención militar" para derrocar al Gobierno elegido en las urnas.

Qué pasaría si es condenado y la pena que podría recibir

Bolsonaro, de 70 años, cumple actualmente con arresto domiciliario y podría enfrentar una condena de hasta 43 años de prisión si es hallado culpable de los cinco cargos de los que es acusado.

Por otra parte, un hijo de Bolsonaro prevé nuevas sanciones de Trump a Brasil si su padre es condenado.

El parlamentario, quien lleva meses en Estados Unidos denunciando una supuesta persecución judicial contra su padre, dijo en una entrevista con el periodista Claudio Dantas que cree "muy probable" que el líder estadounidense "avance" en las sanciones y empiece a usar "otros instrumentos".

"Trump todavía no puso en marcha, ni de cerca, todos los mecanismos a su disposición para presionar a Brasil", declaró el diputado, a quien la Policía brasileña investiga por un intento de obstrucción de justicia en razón de sus maniobras para frenar el juicio.

