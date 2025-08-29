El ultimátum de Lula: la fuerte declaración que pone a Bolsonaro contra la pared en su juicio final

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó una especie de ultimátum que pone a su predecesor Jair Bolsonaro contra la pared en su juicio final.



En una entrevista con Radio Itatiaia, expresó que Bolsonaro debe demostrar que son mentira las acusaciones que lo colocan en el centro de una trama para anular los resultados de las elecciones de 2022.



"Si cometió un crimen, será castigado y si no lo cometió, será absuelto y la vida continúa; es así como las cosas deben funcionar en Brasil", declaró, según reportó EFE.

El ultimátum de Lula

Lula añadió que es el "comportamiento" y no la "figura" política de Bolsonaro lo que es juzgado y dijo que esto se hará "con base en los autos" y en las investigaciones realizadas por la Policía Federal.



Por otra parte, el mandatario dijo que no verá la retransmisión del juicio porque tiene "mejores cosas que hacer".



Además, volvió a tachar de "inaceptables" las presiones del presidente estadounidense Donald Trump para frenar el juicio, a través de la imposición de aranceles sobre las importaciones brasileñas y de sanciones contra el Supremo.



Bolsonaro se enfrenta a una pena que ronda los 40 años de prisión si es condenado, junto a otros altos cargos políticos y militares de su Gobierno, por los cinco crímenes de los que se le acusa.

